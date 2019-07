Potwierdziły się krążące już od jakiegoś czasu pogłoski, że platforma nc+ zmieni nazwę na Canal+. Przypomnimy, że aktualna nazwa powstała w wyniku połączenia Cyfry+ z platformą n w 2013 roku. Po latach, właściciel większościowy - Grupa Canal+, podjął decyzję o ujednoliceniu nazewnictwa wobec swojego macierzystego rynku, czyli Francji, gdzie działa platforma Canal.

Informacja o planach zmiany nazwy nc+ na Canal+ została rozesłana do m.in. pracowników platformy, w formie wewnętrznego komunikatu, a także do partnerów biznesowych. Do rebrandingu miałoby dojść jeszcze w 2019 roku. - Pierwiastek Canal+ można obecnie odnaleźć w wielu obszarach rynku, a każdy, kto przez ostatnie lata miał kontakt z nowoczesną telewizją, serialami czy kinem, miał również w mniejszym lub większym fragmencie styczność z Canal+. W tej perspektywie zmiana nazwy jest dla nas naturalnym krokiem, dzięki któremu będziemy mogli nadal silnie inwestować w rozwój ekosystemu Canal+, z korzyścią dla abonentów oraz całego rynku telewizyjnego i filmowego. Zmiana nazwy pozwoli nam również podkreślić, że Canal+ jest i pozostanie naszym najważniejszym produktem w portfolio - czytamy w komunikacie spółki ITI Neovision, operatora platformy nc+.

ITI Neovision tłumaczy planowaną zmianę faktem, że Canal+ zapisał się w świadomości odbiorców jako synonim najwyższej jakości telewizyjnej. Firma zauważa, że to w koprodukcji z Canal+ powstały takie kultowe i wielokrotnie nagradzane filmy oraz seriale, jak "Ida" czy "Zimna wojna". Ponadto marka kojarzy się z prekursorem innowacyjnych rozwiązań technologicznych - jako jedna z pierwszych wprowadziła transmisje w HD oraz 4K, a wkrótce będzie wdrażała na rynek technologię OTT. Dlatego zmiana nazwy miałaby przysłużyć się popularności platformy.



- Zmiana nazwy pozwoli nam na dalsze inwestycje w rozwój silnego ekosystemu Canal+, który nadal będzie łączył najlepszy sport, film i rozrywkę w jednym miejscu, w tym również w modelu OTT, dzięki planowanej usłudze myCanal - powiedział Piotr Kaniowski, kierownik ds. PR korporacyjnego, technologii i ofert w nc+ (za wirtualnemedia.pl).



Udziałowcami ITI Neovision są wspomniana wcześniej Grupa Canal+ (51 proc.) oraz TVN (32 proc.) i Liberty Global (17 proc.), właściciel m.in. UPC Polska.

Anita Kaźmierska