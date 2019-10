Platforma Canal+ wprowadzi dekoder Android TV

Platforma Canal+ pracuje nad wprowadzeniem do oferty dekodera działającego w oparciu o system Android TV. Podczas wystawy IBC2019 w Amsterdamie na stoisku chińskiej firmy Skyworth znalazło się urządzenie oznaczone na panelu przednim logo Canal+, z etykietą w języku polskim przyklejoną pod spodem obudowy, wskazującą jako dystrybutora ITI Neovision, czyli operatora Platformy Canal+.

Zdjęcie /SatKurier

Ten nowy model dekodera dla Platformy Canal+ jest oznaczony symbolem HY4001. Został zaprojektowany w oparciu o platformę sprzętową HY40A firmy Skyworth. Charakteryzuje się ona, poza Android TV w wersji 9.0, także obecnością głowicy DVB-T/T2. Jest to zatem dekoder hybrydowy - do telewizji internetowej i naziemnej.

Reklama

Sercem urządzenia jest układ Amlogic S905X2 z 4-rdzeniowym procesorem 1,8 GHz ARM Cortex A53 o szybkości 16.560 DMIPS oraz z grafiką ARM Mali G31 OpenGL ES3.2, Vulkan 1.1. Co istotne HY4001 ma obsługiwać rozdzielczość 4K i kodek H.265/HEVC.

Redakcja Satkurier.pl zwróciła do rzecznika platformy Platformy Canal+ z prośbą o komentarz w temacie nowego dekodera Android TV. Choć nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na pytanie, kiedy urządzenie zostanie wprowadzone do oferty, to otrzymaliśmy potwierdzenie, że wprowadzenie takiego dekodera rzeczywiście jest w planach, a jest to związane z zapowiedzianą wcześniej usługą myCANAL.



- Planujemy wprowadzenie takiego dekodera na polski rynek, co jest bezpośrednio związane z zapowiadaną przez nas usługą myCANAL - powiedział Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Platformy Canal+, dla satkurier.pl.



Anita Kaźmierska