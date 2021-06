PKP wymieni swój system informatyczny

Jak donosi serwis Rynek Kolejowy, PKP Informatyka w 2023 roku wymieni swój system Kurs 90. To on odpowiada między innymi za sprzedaż biletów przez internet.

Zdjęcie . / Adam Burakowski / Reporter

Reklama

Serwis Rynek Kolejowy zapytał podczas konferencji prasowej poświęconej aplikacji mObywatel o przebudowę systemu zakupu biletów w witrynie intercity.pl. Okazuje się, że PKP przygotowuje się do wymiany swojego oprogramowania informatycznego, które odpowiada za rezerwację oraz zakup biletów przez pasażerów.

Reklama

Do sierpnia 2021 roku PKP Informatyka ma wymienić platformę systemów serwerów HPE Nonstop - inwestycja pochłonie ponad 15 milionów złotych. Dlaczego kolejarze to robią? Głównie po to, aby przyspieszyć kupowanie biletów oraz zoptymalizować cały proces. Bardzo możliwe, że codzienna przerwa techniczna po północy będzie mogła zniknąć i nie utrudniać użytkownikom zakupu biletów.

W międzyczasie PKP Informatyka ogłosiło przetarg na nowy system rezerwacji - ten ma zostać wymieniony w okolicach 2023 roku. Całość będzie zintegrowana ze sprzedażą oraz rezerwacją miejsc na terenie Unii Europejskiej.

Do wymiany pełnego systemu jeszcze długa droga. O potencjalnych nowościach oraz optymalizacjach zapewne dowiemy się wraz z czasem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowsze innowacje technologiczne francuskiej armii AFP