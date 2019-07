PKP Intercity pochwaliło się, że już ponad 200 tysięcy podróżnych skorzystało z Wi-Fi w pociągach Pendolino. W samym czerwcu użytkownicy pobierali średnio 621 GB danych dziennie. Podróżni korzystają z bezprzewodowego internetu średnio przez nieco ponad dwie godziny.

Zdjęcie Pendolino - 263 GB danych pobieranych dziennie /materiały prasowe

Do końca czerwca 2019 roku, czyli w ciągu pierwszego półrocza funkcjonowania usługi bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu w pociągach Express InterCity Premium (EIP) z usługi skorzystało 206 tysięcy podróżnych. W samym czerwcu było to około 2500 osób dziennie. Średni czas korzystania z Wi-Fi wynosi 2 godziny i 4 minuty. Każdego dnia pasażerowie pobierają średnio 263 GB danych.

Pierwszy Pendolino wyposażony w Wi-Fi został oddany do użytku w grudniu 2018 roku. Z bezprzewodowego internetu można obecnie korzystać w 10 pociągach kategorii EIP. Do listopada tego roku zaplanowano zakończenie montażu Wi-Fi we wszystkich składach Pendolino.

Sieć Wi-Fi dostępna jest aktualnie w 305 składach i wagonach PKP Intercity. Posiada ją 255 wagonów PKP Intercity oraz 50 elektrycznych zespołów trakcyjnych, czyli 20 składów PesaDART, 20 składów FLIRT oraz 10 pociągów Pendolino. Zgodnie z planami, do roku 2023 bezprzewodowy internet będzie stanowił standardowe wyposażenie niemal 80 proc. składów PKP Intercity.

Docelowo wszystkie pociągi przewoźnika będą posiadały tę usługę.Korzystaliście z Wi-Fi na pokładzie Pendolino lub innych kolejowych połączeń. Jak oceniacie jakość usługi?