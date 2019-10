Pixelbook Go – nowy komputer od Google

Google po raz kolejny pokazuje swoje podejście do sprzętów mobilnych. Tym razem firma zaprezentowała laptopa Pixelbook Go.

Zdjęcie Google Pixelbook Go /AFP

Laptop Pixelbook Go posiada 13 milimetrów grubości i waży około jednego kilograma. Urządzenie na jednym ładowaniu akumulatora jest w stanie działać do 12 godzin. Google nie chwaliło się oficjalną specyfikacją sprzętu i tak naprawdę o samej konfiguracji wiemy niewiele. Pod obudową nowego Pixelbooka znajdzie się procesor Intel Core i3 lub Intel Core i7. Całości ma dopełnić do 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane użytkownika. Za wyświetlanie obrazu odpowiedzialny będzie ekran 13,3-cala o rozdzielczości full HD lub 4K.

Reklama

Od momentu wyjęcia z pudełka Google Pixelbook Go będzie działał pod kontrolą Chrome OS.

Za sprzęt trzeba będzie zapłacić 649 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 2,5 tysiąca złotych. Nie wiadomo czy Pixelbook Go pojawi się w polskich sklepach.