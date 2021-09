Pierwszy kraj, jaki wprowadził bitcoina

O tym, że Salwador może stać się pierwszym krajem, który oficjalnie zaakceptuje płatność kryptowalutami po raz pierwszy usłyszeliśmy w czerwcu tego roku. Wtedy właśnie Prezydent Nayib Bukele zaproponował ustawę, która miała uczynić bitcoina oficjalnym środkiem płatniczym, zaraz obok dolarów amerykańskich. Rozwiązanie to miałoby pozwolić Salwadorowi na łatwiejsze płatności oraz zmniejszenie opóźnień pomiędzy poszczególnymi transakcjami.

Jak wynika z dzisiejszego wpisu przywódcy - plan ten stał się faktem.

Prezydent Salwadoru poinformował o tym za pośrednictwem krótkiego wpisu na swoim profilu Twittera. Treść wiadomości potwierdzająca zaakceptowanie wirtualnych pieniędzy jako oficjalny środek płatniczy, natychmiast wzbudziła niemałą sensację na całym świecie. W praktyce oznacza to, że Salwadorczycy mogą legalnie używać bitcoinów do wszelkich płatności gotówkowych. Co więcej, firmy działające w kraju będą także musiały zacząć akceptować płatności w kryptowalutach.

Bukele poinformował także, że Salwador zakupił łącznie 400 bitcoinów o wartości 20,3 miliona dolarów.