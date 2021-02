Pierwsza szkoła na świecie wydrukowana na drukarce 3D

Nowy projekt na terenie Madagaskaru okazał się niczym innym, jak stworzeniem pierwszej na świecie szkoły, która została wydrukowana na drukarce 3D. Celem jest połączenie innowacyjnego projektowania ze zrównoważonym rozwojem.

Zdjęcie Na Madagaskarze powstanie pierwsza szkoła wydrukowana w 3D /materiały prasowe

Organizacja non profit z siedzibą w Kolorado, Thinking Huts, połączyła siły z firmą architektoniczną oraz firmą zajmującą się drukiem w 3D, aby w ten sposób stworzyć pierwszą na świecie szkołę powstałą z drukarki. Celem jest połączenie innowacyjnego projektowania z pracą humanitarną, która ma zapewnić edukację małym dzieciom. Pierwsza na świecie szkoła wydrukowana w 3D jest inspirowana klasycznymi ulami tworzonymi przez pszczoły.

Thinking Huts ma potencjał, aby zmienić edukację milionów ludzi na całym świecie. Wykorzystanie technologii 3D do projektowania oraz rozwijania szkół znacznie poprawi dostęp do wysokiej jakości edukacji dla niedostatecznie rozwiniętych społeczności - przekazał Asif Khan, członek zarządu Thinking Huts w komunikacie prasowym.

Pierwsza, w pełni funkcjonalna szkoła wydrukowana na drukarce 3D ma zacząć działać jeszcze w 2021 roku. Zespół zdecydował się na Madagaskar jako swoją pierwszą lokalizację, ponieważ potrzeba edukacji w tym kraju jest pilna, a w samym regionie aż 60 proc. z 1,3 miliona dzieci w wieku szkolnym nie ma dostępu do szkoły oraz edukacji.

Wykorzystanie technologii druku 3D do budowy szkół to minimalizacja czasu oraz kosztów budowy. Drukowanie 3D jest także znacznie szybsze od tradycyjnego budowania - to, co zwykle zajmuje miesiące można ukończyć w kilka dni. Cały proces minimalizuje również emisje dwutlenku węgla do atmosfery.

Zdjęcie Całą konstrukcję będzie można rozbudować / materiały prasowe

Do wydrukowania szkoły na Madagaskarze firma wykorzysta rozwiązania od Hyperion Robotics - marki znajdującej się w Finlandii.

Projekt szkoły drukowanej w 3D będzie możliwy do rozbudowania w przyszłości.