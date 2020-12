Podwójne, a nawet poczwórne silniki. Ilość miejsca mogąca pomieścić wagon pociągu. Maszyny, które robią kolosalne wrażenie - oto pięć największych samolotów świata.

Zdjęcie Boeing Dreamlifter /AFP

Lotnictwo nigdy nie przestanie zadziwiać - nie tylko ze względu na wolność i przyjemność jaką oferuje. Na świecie znajdziemy samoloty, których konstrukcja jest dłuższa od basenu Olimpijskiego, cięższa od wojskowych czołgów, a nawet większa niż niektóre bloki mieszkalne. Oto pięć przykładów na to, jak ogromne samoloty mogą wzbić się w powietrze.

Airbus A380

Airbus A380 to największy samolot pasażerski na świecie - w niektórych konfiguracjach jest on w stanie zabrać na pokład nawet 850 osób. Konstrukcja działa w oparciu o cztery silniki i posiada rozpiętość skrzydeł na poziomie 79 metrów. Całkowita masa startowa samolotu to 575 tys. kilogramów. Airbus A380 jest w stanie przelecieć do 15200 kilometrów na jednym tankowaniu. Na świecie znajduje się obecnie ponad 240 egzemplarzy tego samolotu. Jest on najchętniej wykorzystywanym statkiem powietrznym przez linię lotniczą Emirates.

Zdjęcie Airbus A380 / AFP

