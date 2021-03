Pięć innowacji, nad którymi pracują Chińczycy

Świat nadal mierzy się z pandemią koronawirusa - tymczasem Chiny zaczynają wyrastać na lidera w zakresie innowacji technologicznych. W Państwie Środka finansuje się projekty, które mogą zmienić przyszłość świata. To nie kopie projektów z Zachodu, ale bardzo ambitne przedsięwzięcia. Przyglądnijmy się im.

Reklama

Zdjęcie Chińczycy opracowują wiele innowacyjnych technologii - niebawem "Made in China" nabierze innego znaczenia /123RF/PICSEL

Chińczycy do 2030 roku chcą stać się najbardziej innowacyjnym państwem na świecie. Już teraz w Państwie Środka pracuje się nad projektami, które momentami wprawiają świat w osłupienie. Co więc rozwijają Chińczycy? Od sztucznego słońca aż do drogi stworzonej z paneli słonecznych.

Sztuczne słońce

Reklama

Chińskie sztuczne słońce ma być pierwszym z wielu nowych urządzeń, które uczynią syntezę jądrową opłacalną energetycznie opcją dla Ziemi. Wykorzystanie sztucznego słońca miałoby zapewnić niemalże nieograniczone źródło czystej energii, która nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Chińczycy szukają rozwiązań, które pozwolą na wydajniejsze pozyskiwanie energii. Największym problemem z działaniem sztucznego słońca pozostaje efektywne zarządzanie ciepłem oraz cząsteczkami w rdzeniu "sztucznego słońca".

Zdjęcie Chińską technologię można porównać do sztucznego słońca. Fot. Picel/Chińska Akademia Nauk / materiały prasowe

Synteza jądrowa jest uważana za świętego Graala energetyki. Jest procesem zasilającym Słońce. Fuzja jąder atomowych, której towarzyszy wyzwalanie ogromnych ilości energii, jest przeciwieństwem procesu rozszczepiania jąder stosowanego w broni atomowej i elektrowniach jądrowych.