Philips Zoodler to blender, który przygotuje alternatywę dla makaronu

Philips Zoodler to nowy blender ręczny ze spiralnym ostrzem o mocy 800W, który pozwoli na błyskawiczną zamianę warzyw i owoców w sprężynki, wstążki czy inne fantazyjne wzory.

Zdjęcie Philips Zoodler /materiały prasowe

Blender Philips Zoodler HR2657/90 wyposażono w 3 wymienne tarcze, za pomocą których w kilka sekund można nadać warzywom i owocom nietuzinkowy kształt zoodli o różnej szerokości: spaghetti (2 mm), sprężynek (6 mm) lub wstążek (12 mm). Zoodle to zdrowa alternatywa dla tradycyjnego makaronu, a dzięki nowemu blenderowi można przygotować je w szybki i łatwy sposób.



Poza spiralnym ostrzem w nowych blenderach znajdziemy też kilka innych przydatnych w kuchni akcesoriów. Wszystkie można w prosty sposób zakładać i ściągać. Wystarczy wcisnąć przycisk i zmienić końcówkę. Rozdrabniacz XL o pojemności 1 litrów łatwo zmieli większą ilość mięsa i posieka więcej cebuli. Można w nim przygotować salsę lub sałatkę. Trzepaczka pomoże w przygotowywaniu pysznego domowego ciasta na naleśniki, słodkie wypieki i babeczki lub domowego majonezu, aksamitnej bitej śmietany, puszystej masy jajecznej czy ciasta naleśnikowego. W bidonie można przygotować bezpośrednio ulubione smoothie, by później wziąć je ze sobą do szkoły lub pracy, a przenośny pojemnik przeznaczyć na zupę lub inne przekąski na cały dzień. Pojemnik jest wygodny i przystosowany do używania w mikrofali.

W przypadku blenderów warto polegać na sprawdzonych technologiach, które sprawiają, że urządzenie jest wygodne w użyciu i niezawodne. Nowe blendery Philips wyposażono w technologię ProMix, dzięki której produkty miksowane są precyzyjnie i w krótkim czasie. Dzięki Technologii SpeedTouch, czyli funkcji zmiennej regulacji prędkości, obsługa blendera staje się wyjątkowo prosta. Nie trzeba drugą ręką zmieniać ustawień na pokrętle, wystarczy mocniej nacisnąć przycisk i urządzenie pracuje z większą prędkością.



Rekomendowane ceny nowych modeli blenderów ręcznych Philips wynoszą: