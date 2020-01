Podczas specjalnej konferencji w Amsterdamie, holenderski producent zaprezentował nowa metodę zapobiegającą wypalaniu ekranów OLED.

Zdjęcie Philips zniweluje problem wypalania? /INTERIA.PL

Wyświetlacze stworzone w technologii OLED oferują niezmiernie bogatą jakość obrazu. Niestety cierpią one na przypadłość, której skutkiem bywa wypalanie matrycy. Zjawisko to polega na pozostawieniu na ekranie śladów, po długim czasie wyświetlania statycznego obrazu. Najczęściej dotyczy to pasków informacyjnych, czy logotypów stacji telewizyjnych.

Mając to na uwadze, Philips postanowił opracować specjalną technologię, która może usunąć tego rodzaju wady. Polega ona na algorytmach które rozpoznają statyczne obrazy i automatycznie dostosowują jasność ekranu w miejscach w których się wyświetlają.

Podczas pokazu, wszystkie logotypy oraz paski informacyjne wyświetlane na materiale, były otoczone pewnego rodzaju cyfrową siatką. Ta miała udowodnić jak dokładne są rozwiązania opracowywane przez producenta.



Na obecną chwilę nie wiadomo nic więcej na temat samej technologii. Ta wciąż jest w fazie rozwoju i nie jest jasne, kiedy zostanie wprowadzona do ogólnodostępnych modeli.