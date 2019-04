Philips 7000 - pierwsza inteligentna golarka na rynku

Nową serię golarek Philips 7000 można połączyć z aplikacją mobilną GroomTribe, rozwiniętą we współpracy z dermatologami, która monitoruje na bieżąco technikę golenia i udziela wskazówek, jak ją udoskonalić.

Zdjęcie Philips 7000 - pierwsza smartgolarka na rynku /materiały prasowe

Inteligentny zegarek, inteligenta szczoteczka do zębów, a teraz pora na golarkę elektryczną, która spersonalizuje golenie! Philips wprowadził właśnie nową serię golarek 7000 dla wrażliwej skóry, które są powiązane z aplikacją mobilną GroomTribe. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna do pobrania w App Store oraz Google Play.

Golarkę można połączyć z aplikacją GroomTribe, która powstała we współpracy z dermatologami. Aplikacja na podstawie krótkiego wywiadu pomoże dobrać odpowiedni program golenia, a następnie dopasuje ustawienia golarki do potrzeb użytkownika. Co jeszcze oferuje aplikacja? Golenie po goleniu, aplikacja będzie monitorowała postępy w doskonaleniu techniki golenia oraz dbania o skórę - dla komfortu użytkownika i osiągnięcia świetnego efektu. Dzięki aplikacji każdy może używać Osobistego Planu Golenia i otrzymywać spersonalizowane porady na temat tego, jak radzić sobie z potrzebami skóry - czy to z zaczerwieniem, podrażnieniami czy wrastającymi włoskami, bo przecież każda skóra jest inna.



Zdjęcie Tę golarkę można połączyć z aplikacją mobilną / materiały prasowe

Golarka Philips 7000 pozwala na łatwe golenie na gładko nawet przy wrażliwej skórze dzięki wzmacnianym ostrzom GentlePrecision. Krańce ostrzy zaprojektowane są tak, aby precyzyjnie skracać włosy, minimalizując ryzyko ciągnięcia, wyrywania lub niedokładnego golenia za pierwszym razem. Co więcej, pierścienie golarki pokryte są tysiącami małych zaokrąglonych mikrogranulek dla pełnego komfortu skóry. Ponadto głowice golarki wyginają się we wszystkich kierunkach, płynnie dopasowując się do kształtu twarzy i szyi. Skóra jest mniej napięta, a do dokładnego golenia nie potrzeba dużego nacisku. Z kolei dzięki czujnikowi BeardAdapt, który wykrywa gęstość zarostu i automatycznie dostosowuje swoją moc, bez problemu można zgolić nawet gęstą brodę.



Golarka jest też wygodna w obsłudze i użytkowaniu. Dzięki uszczelnieniu Aquatec Wet & Dry możesz dostosować sposób golenia do swoich potrzeb. Golarka umożliwia wybór komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro z użyciem żelu lub pianki - nawet pod prysznicem. Golarka została wyposażona także w specjalną stację czyszczącą, która wyczyści, nasmaruje i naładuje urządzenie za naciśnięciem jednego przycisku.

