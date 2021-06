​PeoPay (Bank Pekao) nie działa - awaria aplikacji bankowej

W niedzielę rano klienci Banku Pekao zaczęli zgłaszać problemy z systemem autoryzacji przelewów i aplikacją PeoPay. Przy próbie zalogowania się do PeoPay, pojawia się komunikat o błędzie systemu.

Zdjęcie Komunikat o błędzie, który pojawiał się przy próbie zalogowania / INTERIA.PL

"System PeoPay jest chwilowo niedostępny. Spróbuj ponownie. Operacja nie została wykonana, Spróbuj ponownie" - taki komunikat zaczął pojawiać się w aplikacji PeoPay przy próbie zalogowania w niedzielny poranek. Przed 10:00 komunikat zmienił się na informację: "Błąd systemu. System PeoPay jest chwilowo niedostępny. Spróbuj ponownie później".

Problem dotyczy całej Polski - klienci zaczęli zgłaszać go m.in. w serwisie Downdetector. Serwis Pekao24 działa prawidłowo, ale do wykonania przelewu wymagającego autoryzacji poprzez aplikację wymagana jest zalogowanie do systemu i autoryzacji poprzez aplikację PeoPay, a to nie było możliwe po godzinie 9:00 w niedzielę 13 czerwca.

Bank Pekao, według informacji udostępnionych przez samą instytucję finansową, działa od 1929 r. i jest jednym z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

AKTUALIZACJA:



Awaria została usunięta przed godziną 11:00. Jeśli pojawią się problemy, dajcie znać w komentarzach.



