Spółka Pegasus Universal Aerospace z RPA przygotowała projekt odrzutowca Pegasus One. Będzie on w stanie zarówno startować, jak i lądować w pionie.

Zdjęcie Pegasus One /materiały prasowe

Samolot Pegasus One ma zostać zaprezentowany w 2020 roku w Europie. Konstrukcja posiada rozpiętość na poziomie niemalże 15 metrów, a cała maksymalna masa do startu wynosi 5700 kilogramów. We wnętrzu Pegasusa One pomieści się od 6 do 8 osób. Przy zużyciu paliwa na poziomie 309 litrów na godzinę, samolot będzie w stanie rozwinąć prędkość przelotową na poziomie 796 kilometrów na godzinę. Zasięg bez tankowania to z kolei około 4400 kilometrów - maksymalny czas lotu wyniesie mniej więcej 6 godzin.

Odbiorcami nowego odrzutowca mają być przede wszystkim biznesmeni oraz szefowie korporacji poszukujący pojazdu do szybkiego przemieszczania się. Założyciel firmy Pegasus Universal Aerospace uważa, że jego pomysł trafi do komercyjnego użytku w ciągu najbliższych 5 lat.

Zdjęcie Pegasus One / materiały prasowe

Wprowadzenie samolotu na rynek będzie kosztowało mniej więcej 500 milionów dolarów.