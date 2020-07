Peacock - w USA wystartował kolejny konkurent Netfliksa

Nowa usługa streamingowa koncernu NBCUniversal doczekała się oficjalnej premiery. Platforma jest na razie dostępna tylko w USA.

Zdjęcie Peacock /materiały prasowe

Serwis Peacock to nowa platforma SVOD podległa potężnemu koncernowi Comcast Corp. To właśnie do niego należą takie marki jak NBC czy Universal. Głównym wyróżnikiem usługi jest dostęp do trzech różnych pakietów, z których jeden jest całkowicie darmowy.

Reklama

Opcja darmowa, nazwana Peacock Free zadebiutowała już w kwietniu tego roku. Użytkownicy korzystający z Comcasta mieli dostęp do 7500 godzin materiałów poprzedzielany reklamami. Teraz debiutują dwa pozostałe, płatne pakiety w cenach odpowiednio 4,99 dol. i 9,99 dol.

Ten pierwszy umożliwia dostęp do pełnej, nielimitowanej oferty jednak z dodatkiem reklam. Drugi natomiast oferuje rozrywkę bez przerywników. Obie możliwości obejmują sport na żywo i wcześniejszy dostęp do filmowych nowości. Najdroższa opcja - Peacock Premium obejmuje dodatkowo transmitowane w telewizji mecze piłkarskie Premier League od sierpnia.

Wśród dostępnych materiałów znalazły się filmy, zarówno poważne jak i komediowe. Oprócz tego użytkownicy mogą skorzystać z szerokiej oferty programów rozrywkowych, seriali, kanałów informacyjnych, a także pozycji dokumentalnych. Jako, że usługa jest skierowana na rynek USA, nie brakuje także stacji hiszpańsko-językowych.

Nie wiadomo, czy serwis zostanie udostępniony w innych krajach.

Wideo youtube