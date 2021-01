Parler wraca do sieci – ze specjalną wiadomością

Platforma mediów społecznościowych Parler stara się powrócić do sieci. Na stronie pojawiło się oficjalne oświadczenie i wiadomość od założyciela serwisu.

Zdjęcie Parler powraca - z wiadomością od założyciela /123RF/PICSEL

Parler został zdjęty przez największych gigantów technologicznych - w tym firmę Amazon, która dostarczała serwisowi infrastrukturę potrzebną do działania. Po kilku dniach strona wróciła, jednak wyświetla komunikat o przerwie technicznej. W witrynie pojawiła się jednak wiadomość do użytkowników od założyciela serwisu.

"Teraz jest idealny czas, aby przypomnieć dlaczego założyliśmy tę platformę. Wierzymy, że prywatność jest podstawą wolności słowa - w szczególności w mediach społecznościowych. Mamy nadzieję powitać Was niedługo ponownie" - tak w dosłownym tłumaczeniu brzmi komunikat, który znalazł się na stronie głównej Parler.

Jak zauważył serwis CNN, witryna jest obecnie obsługiwana przez firmę Epik - hosting, który pozwala działać takim serwisom, jak Gab czy 8chan. Parler pozwał Amazon za odcięcie hostingu i wygląda na to, że cała sprawa zakończy się w sądzie.

Mimo to, Parler może mieć ciężką drogę do powrotu do swojego pierwotnego stanu. Ponowne uruchomienie strony może zająć wiele miesięcy.