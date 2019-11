Paraliż senny - na czym polega to zjawisko?

Paraliż senny jest nadal trudnym do zrozumienia stanem, mimo tego, że nie brakuje ludzi chociaż raz doświadczyło go w ciągu swojego życia. Doznanie może trwać od kilku sekund do kilku minut i jest wyjątkowo przerażające. Co ciekawe, osoby często doświadczające paraliżu sennego twierdzą, że po pewnym czasie można nawet nauczyć się go kontrolować.

Paraliż senny może wystąpić podczas głębokiego snu, ale także podczas zasypiania. Zwykle wiąże się to z uczuciem głębokiego niepokoju, na przykład wyczuwaniem czyjejś obecności w tym samym pomieszczeniu i jednoczesną niezdolnością do wykonania jakiegokolwiek ruchu.



Badania przeprowadzone na ponad 36 tysiącach osób wykazały, że około 8 proc. ludzi doświadcza paraliżu sennego co najmniej raz w życiu. Szczególnie często dolegliwość ta występuje u osób z problemami natury psychicznej.

British National Health Service twierdzi, że sam paraliż senny nie jest szkodliwy dla naszego zdrowia, choć może być bardzo przerażający. Główne objawy paraliżu sennego, to bycie świadomym swojego otoczenia, przy jednoczesnej niemożliwości poruszenia się, ani wydania z siebie jakiegokolwiek dźwięku. Wiele osób doświadcza wówczas także trudności w oddychaniu, mając wręcz wrażenie, że ich klatka piersiowa się zapada.

Naukowcy sądzą, że paraliż senny występuje najczęściej podczas najgłębszej fazy snu. Chociaż u większości osób nie jest to częste zjawisko, to jeśli występuje ono regularnie, warto skonsultować się z lekarzem. Tego rodzaju zakłócenia snu mogą być bardzo wyczerpujące i nie powinno się ich bagatelizować.

Specjaliści zalecają osobom, które zmagają się z częstymi paraliżami sennymi unikanie picia alkoholu oraz palenia papierosów przed pójściem spać. Pomóc może także regularne wysypianie się. Inne warunki sprzyjające doświadczeniu paraliżu sennego to spanie na plecach oraz chorowanie na bezdech senny.