Testujemy aparat Lumix G9, bezlusterkowa z systemu Mikro Cztery Trzecie wyprodukowanego przez firmę Panasonic. Co potrafi ten sprzęt?

Reklama

Lumix G9 pojawił się na rynku rok temu, ale aparaty - w przeciwieństwie do wielu innych kategorii sprzętowych testowanych przez nas - nie starzeją się tak szybko. Rok czasu to nie tak dużo "w wieku aparatów", a ponad 12 miesięcy od momentu premiery oznacza, że G9 staniało, tym bardziej będąc wartym przetestowania.

Sam test nie będzie długą publikacją - w przypadku aparatów, naszym zdaniem, mija się to z celem. Skupmy się wyłącznie na najważniejszych cenach G9, a także na jego mocnych i trochę słabszych stronach. I pozwólmy, aby zdjęcia "mówimy same za siebie".

Najważniejsze elementy technicznej specyfikacji

Reklama

Aparat ma czujnik Digital Live MOS o rozdzielczości 20,3 megapiksela bez filtra dolnoprzepustowego. Ostrość ustawiana jest w ciągu 0,04 sekundy,

G9 ma funkcję podwójnej stabilizacji obrazu (5-osiowa kompensacja z przysłoną f/6,5),

Wizjer elektroniczny OLED 3,6 Mp ma powiększenie 0,83 odświeżany z częstotliwością 120 klatek na sekundę. Wizjer umożliwia przełączanie się pomiędzy trzeba trybami,

Aparat ma funkcję 6K Photo. Co to oznacza? Fotografujemy w tempie 30 klatek na sekundę, a następnie wybieramy najlepsze ujęcie w postaci pliku JPEG o rozdzielczości do 18 megapikseli,

Sprzęt posiada tryb wysokiej rozdzielczości umożliwiający wykonywanie nawet 80-megapikselowych fotografii w formatach RAW i JPEG,

Zdjęcie Panasonic Lumix DC-G9 / INTERIA.PL

Lumix G9 umożliwia rejestrowanie materiałów wideo w 4K w 60 kl./s.

Bardzo obszerną specyfikację aparatu można znaleźć na dole materiału.

Aparat, wygląd i bateria

Sam korpus waży 658 g, nie tak mało jak na system Mikro Cztery Trzecie, ale można się przyzwyczaić - całość należy uznać za solidnie wyważoną. Obudowa aparatu jest magnezowa. Sprzęt oferuje dwa sloty na kartę SD, ładowanie przez port USB 3.0 zgodność z ultraszybkimi kartami UHS-II/V90, pełnowymiarowe złącze HDMI, joystick, wskaźnik LCD z kontrolkami i wygodny uchwyt. Producent zapewnia, że G9 ma dodatkową ochronę przed minimalnymi ilościami wilgoci, wody lub pyłu.

Zdjęcie Panasonic Lumix DC-G9 / INTERIA.PL

Aparat wyposażono w baterię o pojemności 1860 mAh. Przekłada się to na około 400 do 700 wykonanych zdjęć, zalążnie od częstotliwości ich wykonywania. Można mówić o nawet kilku dniach bez ładowania, jeśli wykorzystujemy aparat raz na jakiś czas. Akumulator ładuje się szybko. Interfejs menu nie sprawa większych problemów podczas użytkowania. Do wysyłania zdjęć bezpośrednio z aparatu do urządzenia mobilnego potrzebna jest specjalna aplikacja przygotowana przez Panasonica.

Wykonane zdjęcia

W galerii można znaleźć serię zdjęć zrobionych aparatem Lumix G9. Podczas testów nie tylko wykonaliśmy zdjęcia robione z myślą o recenzji, ale również wykorzystaliśmy G9 do naszej codziennej pracy, czyli fotografowania różnych urządzeń do testów. Zebrane efekty widać poniżej. Zdjęcia wykonano używając obiektywu o uniwersalnym zakresie ogniskowych 12-60 mm:

Panasonic Lumix G9 - zdjęcia wykonane aparatem 1 32 Zdjęcie wykonane aparatem Lumix G9. Obiektyw o uniwersalnym zakresie ogniskowych 12-60 mm Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 32

Podstawowe wnioski: Aparat ma bardzo dobry system AF, doskonały wizjer, jest wygodny w użytku, doskonale radzi sobie podczas fotografowania ludzi, obiektów (także z bliska), przyrody i krajobrazów. Również jakość rejestrowanego materiału wideo jest naprawdę dobra.

Co mniej korzystnego można zaobserwować po użytkowaniu G9? Zakres dynamiczny budzi drobne zastrzeżenia, a zdjęcia przy słabym świetle powinny być lepsze. Osobny temat to generalne podejście aparatów do przesyłania zdjęć na urządzenia mobilne - ale to akurat bolączka wielu aparatów.

Zdjęcie Panasonic Lumix DC-G9 / INTERIA.PL

Podsumowanie

Lumix G9 to bardzo dobry aparat bezlusterkowy z systemu Mikro Cztery Trzecie. Ciekawy wybór nie tylko dla doświadczonych fotografów, ale również dla pół-amatorów, którzy szukają sprzętu z wyższej półki, ale nie chcą przekroczyć pewnego pułapu cenowego.

Cena (korpus): około 4999 zł

Lumix DC-G9 - pełna specyfkacja yp aparatu Typ Bezlusterkowy aparat cyfrowy Karty Pamięci Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC/(Zgodność ze standardem UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 dla kart pamięci SDHC//SDXC) Wielkość przetwornika obrazu 17,3 x 13,0 mm (przy proporcjach obrazu 4:3) Mocowanie obiektywu Micro mocowanie standardu Cztery Trzecie Przetwornik obrazu Typ Przetwornik Live MOS Całkowita ilość pikseli 21,77 megapiksela Efektywna ilość pikseli aparatu 20,33 megapiksela Filtr koloru Filtr barw podstawowych System redukcji kurzu Filtr ultradźwiękowy SYSTEM STABILIZACJI OBRAZU Typ z przesunięciem matrycy (5-osi / 6,5-punktów), Dual I.S. (zgodność z Dual I.S. 2)/*Zgodnie ze standardem CIPA [kierunek odchylenia: odległość ostrzenia f=60 mm (odpowiednik aparatu 35 mm f=120 mm) przy obiektywie H-ES12060. System rejestrowania Format rejestrowanego pliku Zdjęcia JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW 6K PHOTO** / 4K PHOTO** 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, format audio: AAC (2 kan.))/4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, format audio: AAC (2 kan.)) Filmy MP4: H.264/MPEG-4 AVC (format audio: LPCM (2 kanały, 48 kHz/16 bitów), AAC (2 kanały))/AVCHD Progressive, AVCHD (format audio: Dolby Audio 2 kanały) Proporcje obrazu 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 Jakość zdjęć RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard Przestrzeń barw sRGB, AdobeRGB Rozmiar pliku (w pikselach) – zdjęcie 4:3 5184 x 3888(L) / 3712 x 2784(M) / 2624 x 1968(S) / 10368 x 7776(XL)* / 7296 x 5472(LL)* / 4992 x 3744(6K PHOTO) / 3328 x 2496(4K PHOTO) *Tryb wysokiej rozdzielczości. 3:2 5184 x 3456(L) / 3712 x 2480(M) / 2624 x 1752(S) / 10368 x 6912(XL)* / 7296 x 4864(LL)* / 5184 x 3456(6K PHOTO) / 3504 x 2336(4K PHOTO) *Tryb wysokiej rozdzielczości. 16:9 5184 x 2920(L) / 3840 x 2160(M) / 1920 x 1080(S) / 10368 x 5832(XL)* / 7296 x 4104(LL)* / 3840 x 2160(4K PHOTO) *Tryb wysokiej rozdzielczości. 1:1 3888 x 3888(L) / 2784 x 2784(M) / 1968 x 1968(S) / 7776 x 7776(XL)* / 5472 x 5472(LL)* / 2880 x 2880(4K PHOTO) *Tryb wysokiej rozdzielczości. Szybkie nagrywanie wideo *Przy wyborze trybu Creative Video. MP4**[4K] 3840 x 2160 30p, 100 Mb/s (wyjście matrycy wynosi 60 kl./s / 50 kl./s / 48 kl./s) MP4**[Full HD] 1920 x 1080 30p, 20 Mb/s (wyjście matrycy wynosi 180 kl./s / 150 kl./s) Czas ciągłego nagrywania (filmy) AVCHD [FHD/50p]: około 130 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 120 min (wyświetlacz tylny), 110 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/AVCHD [FHD/50i]: około 130 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 120 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/MP4 [4K/60p, 4K/50p]: około 120 min (wyświetlacz tylny), 110 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 110 min (wyświetlacz tylny), 110 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: około 130 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 130 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-ES12060 Faktyczny czas nagrywania (filmy) AVCHD [FHD/50p]: około 65 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 60 min (wyświetlacz tylny), 55 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/AVCHD [FHD/50i]: około 65 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 60 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/MP4 [4K/60p, 4K/50p]: około 60 min (wyświetlacz tylny), 55 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 55 min (wyświetlacz tylny), 55 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: około 65 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 65 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-ES12060 BEZPRZEWODOWY WiFi Wi-Fi 2.4GHz (STA/AP) (IEEE 802.11 b/g/n)/Wi-Fi 5 GHz (STA) (IEEE 802.11 a/n/ac) *Pasmo Wi-Fi 5 GHz w niektórych krajach jest niedostępne./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Bluetooth Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) Połączenie za pomocą kodu QR / Połączenie bez hasła Tak / Tak (do wyboru wł./wył.) Wizjer Typ Wizjer OLED (3680 tys. punktów) Pole widzenia Około 100% Powiększenie Około 1,66x / 0,83x (odpowiednik aparatu 35 mm) z obiektywem 50 mm ustawionym na nieskończoność; -1,0 m-1 Wizjer Około 21 mm od soczewki wizjera Zakres regulacji dioptrii -4,0 - +3,0 (dpt) Sensor oka Tak Prędkość wyświetlacza 120 kl./s / 60 kl./s Ostrość Typ Kontrastowy system AF Technologia DFD Tak Post Focus Tak Focus Stacking Tak Tryb ustawiania ostrości AFS (Jednorazowy) / AFF (Zmienny) / AFC (Ciagły) / MF Tryb AF Wykrywanie twarzy/oczu / Śledzenie / 225-obszarowy / tryb Custom Multi / 1-obszarowy / funkcja Pinpoint/(funkcja dotyku jest dostępna dla pełnego obszaru) (skalowalny rozmiar kadru AF i elastyczna pozycja AF) Zakres działania AF EV -4 - 18 (ekwiwalent ISO100) Lampa wspomagająca AF Tak Blokada AF Tak (przycisk AF/AE LOCK) Ustawienie niestandardowe AF Czułość AF, przełączanie czułości strefy AF, przewidywanie obiektów w ruchu Pozostałe AF jednej sceny, AF migawki, zwolnienie migawki po wciśnięciu przycisku do połowy, Szybki AF, Ciągły AF (podczas nagrywania filmów), AF z wykrywaniem oczu, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, funkcja Touch AF/AE, panel dotykowy AF, migawka dotykowa Kontrola naświetlenia System pomiaru światła 1 728-strefowy wielopunktowy system wykrywania Tryb pomiaru światła Wielopunktowy / Centralny ważony / Punktowy Zakres pomiaru EV 0-18 (obiektyw F2,0, równoważny z ISO100) Tryb naświetlenia Program AE, Priorytet przysłony AE, Priorytet migawki AE, Manualny Czułość ISO Zdjęcia: Auto / Inteligentny tryb ISO / 100 (rozszerzony) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (możliwość zmiany na krok 1/3 EV)/Tryb Creative Video: Auto / 100 (rozszerzony) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (możliwość zmiany na krok 1/3 EV) Kompensacja naświetlenia 1/3 EV krok ±5EV (±3EV dla filmów) Blokada AE Tak (przycisk AF/AE LOCK) Balans bieli Balans Bieli AWB / AWBc / światło dzienne / pochmurno / cień / żarówka / lampa błyskowa / ustawienie bieli 1, 2, 3, 4 / ustawienie temperatury kolorów 1, 2, 3, 4 Regulacja balansu bieli zabarwienie niebieskie/bursztynowe, zabarwienie magenta/zielone Ustawienia temperatury kolorów 2500 - 10000 K z krokiem 100 K MIGAWKA Typ Migawka szczelinowa Prędkość Migawki Zdjęcia: Bulb (maks. 30 minut), 1/8000 – 60/Elektroniczna pierwsza kurtyna przednia: Bulb (maks. 30 minut), 1/2000 – 60/Przysłona elektroniczna: 1/32,000 - 1/Filmy: 1/16 000–1/25 Trwałość migawki ok. 200 000 zdjęć Autowyzwalacz 10 sek, 3 obrazy / 2 sek / 10 sek Zdalne sterowanie Pilot zdalnego sterowania DMW-RSL1 z funkcją Bulb (sprzedawany oddzielnie) BRACKETING Braketing AE 3, 5, 7 zdjęć z krokiem 1/3, 2/3 lub 1 stopień EV, maks. ±3 EV, pojedyncze/seryjne Bracketing przysłony 3, 5 lub wszystkie pozycje z krokiem 1 EV Bracketing ostrości 1–999 zdjęć, kroki ustawiania ostrości można ustawić w 10 poziomach Bracketing balansu bieli 3 ekspozycje w osi niebieski/bursztynowy lub w osi magenta/zielony, ustawienie temperatury kolorów Zdjęcia seryjne Szybkość zdjęć seryjnych [Przysłona mechaniczna / Elektroniczna pierwsza kurtyna przednia]AFS/MF: H: 12 kl./s, M: 7 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) *Gdy używany jest obiektyw H-ES12060./[Przysłona mechaniczna / Elektroniczna pierwsza kurtyna przednia]AFF/MF: H: 9 kl./s (z funkcją Live View), M: 7 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) *Gdy używany jest obiektyw H-ES12060./[Migawka elektroniczna] AFS/MF: SH2: 60 kl./s, SH1: 20 kl./s, H: 12 kl./s, M: 7 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View)/[Migawka elektroniczna] AFF/AFC: SH2: 20 kl./s, SH1: 20 kl./s, H: 9 kl./s (z funkcją Live View), M: 7 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) Liczba rejestrowanych zdjęć [H/M/L] Ponad 60 zdjęć (gdy przy określonej szybkości zapisywane są pliki RAW)/[H/M/L] Ponad 600 zdjęć (gdy nie są zapisywane pliki RAW i używana jest karta SD z klasą prędkości „UHS-I / UHS II Speed Class 3 (U3)”./(zależnie od pojemności karty pamięci, naładowania akumulatora, rozdzielczości zdjęć oraz kompresji)/[SH2/SH1] Ponad 50 zdjęć/(zależnie od pojemności karty pamięci, naładowania akumulatora, rozdzielczości zdjęć oraz kompresji) 6K PHOTO** / 4K PHOTO** Szybkość zdjęć seryjnych [6K PHOTO] 30 klatek/s/[4K PHOTO] 60 klatek/s. 30 klatek/s Informacje EXIF Tak (każdy plik JPEG wykadrowany z pliku seryjnego 6K/4K jest zgodny ze standardem EXIF). Funkcja oznaczania Tak (w trybie 6K/4K Burst (S/S)) FOTOGRAFIA POKLATKOWA Zdjęcia poklatkowe Tak ANIMACJA POKLATKOWA Tak LAMPA BŁYSKOWA Rodzaj lampy błyskowej Zewnętrzna lampa błyskowa (sprzedawana oddzielnie) Tryb lampy błyskowej Auto*, auto/redukcja czerwonych oczu*, wł. wymuszenie, wł. wymuszenie/redukcja czerwonych oczu, powolna synchronizacja, powolna synchronizacja/redukcja czerwonych oczu, wył. wymuszenie * Tylko w trybie iA, iA+. Prędkość synchronizacji Poniżej 1/250 s Ustawienia działania lampy Krok 1/3 EV, maks. ± 3 EV Synchronizacja lampy błyskowej Synchronizacja na 1. kurtynę, synchronizacja na 2. kurtynę Synchronizacja w korekcji naświetlania Tak Sterowanie bezprzewodowe Tak (w przypadku użycia lampy DMW-FL200L / FL360L / FL580L (sprzedawana oddzielnie)), Kanał bezprzewodowy: 1 kan./2 kan./3 kan./4 kan. Synchronizacja lampy błyskowej Tak TRYB CICHY Tak WYŚWIETLACZ TYLNY Typ Wyświetlacz TFT LCD ze statycznym panelem dotykowym Wielkość Ekranu O swobodnie ustawianym kącie 7,5 cm (3 cale) / proporcje 3:2 Pikseli Około 1040 tys. punktów Pole widzenia Około 100% Tryby ustawiania monitora Jasność, Kontrast, Nasycenie, Czerń–Zieleń, Niebieski–Żółty WYŚWIETLACZ LCD STANU Tak Podgląd na żywo Cyfrowy zoom 2x, 4x Ekstra zoom optyczny Zdjęcia: Maks. 2x/4K PHOTO: 1,6x (4:3), 1,5x (3:2), 1,4x (16:9, 1:1)/Filmy: 2,7x (FHD), 1,4x (4K) Inne funkcje Wskaźnik poziomu, histogram w czasie rzeczywistym, linie pomocnicze (3 wzory), znacznik środka, podświetlanie (zdjęcia/filmy), wzór zebry (zdjęcia/filmy) FUNKCJA DETEKCJI KIERUNKU Tak PRZYCISK FUNKCYJNY NAGRYWANIE Wi-Fi / Q.MENU / nagrywanie wideo / wizjer / przełącznik wyświetlacza / styl wizjera/wyświetlacza / zakres punktów AF / BLOKADA AF/AE / AF-WŁ. / podgląd / jednorazowa AE / AE sterowana dotykiem / wskaźnik poziomu / ustawianie strefy ostrości / sterowanie zoomem / 1 zdjęcie RAW+JPG / pomiar punktowy 1 zdjęcia / 1 zdjęcie 6K/4K PHOTO / blokada obsługi / przełącznik obsługi pokrętłem / gniazdo docelowe / styl fotograficzny / wybór filtra / proporcje obrazu / rozmiar obrazu / jakość / AFS/AFF / tryb pomiaru / szybkość fot. seryjnej / 6K/4K PHOTO / samowyzwalacz / tryb wysokiej rozdzielczości / bracketing / podkreślenie cieni / intel. dynamika / intel. rozdzielczość / post focus / HDR / typ przysłony / tryb lampy błyskowej / regulacja lampy błyskowej. / konfiguracja bezprzewodowej lampy błyskowej / zewn. telekonwerter / zoom cyfrowy / stabilizator / blokada I.S. (wideo) / kadrowanie 4K na żywo / ustawienia filmów / tryb zdjęć podczas nagrywania / regulacja poziomu mikrofonu / regulacja kierunkowości mikrofonu / tryb cichy / peaking / histogram / linia pomocnicza / wzór zebry / monochromatyczny podgląd na żywo / stały podgląd / obszar nagrywania / zoom krokowy / szybkość zoomu / tryb nocny / WŁ./WYŁ. poszczególnych pozycji balansu bieli / WŁ./WYŁ. poszczególnych pozycji stylu fotograficznego / tryb AF/MF / przełącznik nagrywania/odtwarzania / wył. / przywracanie ustawień domyślnych / blokada pierścienia ustawiania ostrości***** / elektroniczna stabilizacja obrazu (wideo)***** / wyświetlanie poziomu rejestracji dźwięku przez mikrofon**** / poprawa jakości podglądu na żywo***** PLAY Wi-Fi / Wizjer/Wyświetlacz / Przełącznik nagrywania/odtwarzania / Zmiana gniazda / Odtwarzanie 6K/4K Photo / Usuwanie pojedynczych / Ochrona / Ocena 1, 2, 3, 4, 5 / Przetwarzanie RAW / Zbiorcze zapisywanie 6K/4K PHOTO / Kopiowanie / Tryb nocny / Wył. / Przywracanie ustawień domyślnych DŹWIGNIA funkcyjna Tryb AF / Jakość / Styl fotograficzny / Long Shtr NR / Stabilizator / 6K/4K PHOTO (Pre-Burst) / Samowyzwalacz / Tryb cichy / Typ przysłony / Bracketing / Ekran dotykowy / Panel dotykowy AF / Automatyczna kontrola (zdjęcie) / Peaking / Tryb nocny / Blokada pokrętła przedniego/tylnego/sterowania / Wył. / Przywracanie ustawień domyślnych RODZAJ ZDJĘĆ Standardowy / żywy / naturalny / monochromatyczny / L. Monochrome / L. Monochrome D***** / sceneria / portret / niestandardowy 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V USTAWIENIA KREATYWNE Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*/* Tylko dla zdjęć. Odtwarzanie Tryb odtwarzania Widok 30 miniatur, Widok 12 miniatur, Widok kalendarza, Odtwarzanie w powiększeniu (maks. 16x), Pokaz slajdów (Wszystko / Tylko zdjęcia / Tylko wideo, możliwość wyboru czasu trwania i efektów), Tryb odtwarzania (Normalny / Tylko zdjęcia / Tylko wideo), Ochrona, Ocena, Edycja tytułu, Edycja rozpoznawania twarzy, Obróbka RAW, Zbiorcze zapisywanie 6K/4K PHOTO, Redukcja szumów 6K/4K PHOTO, Kompozycja światła, Retusz, Pieczątka tekstowa, Kopiowanie, Zmiana rozmiaru, Kadrowanie, Obrót, Podział wideo, Film poklatkowy, Film w zwolnionym tempie, Wyświetlanie z obrotem, Sortowanie zdjęć, Potwierdzanie usunięcia, Tworzenie zdjęć z wideo ZABEZPIECZENIE ZDJĘCIA / KASOWANIE Ochrona Pojedyncze / Wiele lub Anulowanie Kasowanie Pojedynczy / Multi / Wszystkie / Oprócz oceny DRUK Bezpośrednie drukowanie Kompatybilny z PictBridge Złącza USB USB 3.0 Micro-B, SuperSpeed USB 3.0 generacji 1 HDMI*** HDMI typ A / VIERA Link/Wideo: Auto / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p/Audio: Stereo/Przekazywanie sygnału do monitora: 4:2:2 8 bitów (z wyjątkiem [4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8bitów Wyjście sygnału audio i video Nie Złącze zdalnego sterowania wejście 2,5 mm do podłączenia zdalnego sterowania Gniazdo wejściowe mikrofonu wejście 3,5 mm do podłączenia mikrofonu zewnętrznego/Tryby Stereo/Obiektyw Auto/Kierunkowy /Super kierunkowy/Ręczny są dostępne tylko po podłączeniu DMW-MS2 (sprzedawane oddzielnie). Wyjście słuchawkowe wyjście 3,5 mm do podłączenia słuchawek Mikrofon Stereo, redukcja szumu wiatru: WYł. / niska* / standardowa / wysoka *tylko po podłączeniu DMW-MS2 (opcjonalnie). Głośniki Mono Gniazdo karty SD Gniazdo 1, Gniazdo 2 JĘZYK Język OSD Japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, czeski, węgierski, rumuński, holenderski, turecki, portugalski, fiński, duński, szwedzki, grecki Oprogramowanie Nagrywanie LUMIX Tether/・ To oprogramowanie służy do sterowania aparatem cyfrowym firmy Panasonic przy użyciu komputera. Umożliwia to zmianę różnych ustawień aparatu, wykonywanie zdalnego nagrywania i zapisywanie zdalnie wykonanych zdjęć na komputerze. Odwiedź poniższą witrynę, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html (dla systemu Windows / komputerów Mac) Odtwarzanie / edycja ・ Do tego aparatu nie jest dołączone oprogramowanie do edycji i wyświetlania zdjęć na komputerze. Potrzebne do tego oprogramowanie PHOTOfunSTUDIO 10.0PE jest dostępne do pobrania z witryny firmy Panasonic przy użyciu komputera połączonego z Internetem./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10pe.html (do systemu Windows)/・ Oprogramowanie do przetwarzania plików RAW na komputerze nie jest dostarczane w zestawie z aparatem. Potrzebne do tego oprogramowanie SILKYPIX Developer Studio można pobrać z witryny firmy Ichikawa Soft Laboratory za pomocą komputera podłączonego do Internetu./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (dla systemów Windows / Mac) Wyposażenie standardowe DC-G9Kit: Wyposażenie standardowe Ładowarka (dołączony zasilacz sieciowy, kabel połączeniowy USB), akumulator, osłona korpusu, pokrywa gorącej stopki, muszla oczna, osłona gniazda synchronizacji lampy błyskowej, osłona złącza uchwytu z akumulatorem, kabel połączeniowy USB, pasek na ramię Wyposażenie standardowe ・ Instrukcja obsługi aparatu DC-G9 dotycząca zaawansowanych funkcji jest dostępna do pobrania na stronie pomocy technicznej dla produktów LUMIX firmy Panasonic za pomocą komputera PC, smartfona lub tabletu podłączonych do Internetu. ZASILANIE Akumulator Akumulator Li-ion (7,2 V, 1860 mAh, 14 Wh) (w zestawie)/Zasilanie przez USB, ładowanie przez USB Czas pracy akumulatora (standard CIPA) Około 400 zdjęć (wyświetlacz tylny), 380 zdjęć (LVF), 920 zdjęć (LVF w trybie oszczędzania energii*) z obiektywem H-FS12060/Około 380 zdjęć (wyświetlacz tylny), 360 zdjęć (LVF), 890 zdjęć (LVF w trybie oszczędzania energii*) z obiektywem H-ES12060/* W warunkach testowych określonych przez firmę Panasonic zgodnie ze standardem CIPA. Kiedy czas przejścia w tryb uśpienia jest ustawiony na 1 sekundę. Uchwyt z akumulatorem DMW-BGG9 (sprzedawany oddzielnie) Wymiary / Waga Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) 136,9 x 97,3 x 91,6 mm / 5,39 x 3,83 x 3,61 cala (oprócz elementów wystających) Masa Około 658 g (karta SD, bateria, korpus)/Około 586 g (tylko korpus)/Około 868 g (z kartą SD, baterią, obiektywem H-FS12060)/Około 978 g (z kartą SD, baterią, obiektywem H-ES12060) WARUNKI PRACY Temperatura pracy**** -10oC do 40oC Wilgotność Otoczenia Wilgotność względna od 10% do 80% Uwagi ** Dotyczy nagrywania filmów / wykonywania zdjęć 6K PHOTO/4K PHOTO Uwagi - 6K PHOTO to funkcja służąca do szybkiego wykonywania zdjęć seryjnych, która wykonuje zdjęcia z materiału wideo w formacie 4:3 lub 3:2 i rozdzielczości około 18 megapikseli (efektywna liczba pikseli: ok. 6000 x 3000). Uwagi - Do nagrywania filmów w jakości [AVCHD] lub [MP4(poniżej 28 Mb/s)] należy używać karty z klasą prędkości kart SD „Class 4” lub wyższą. Uwagi — Do nagrywania filmów w formacie [MP4] w rozdzielczości [4K] [High Speed Video] lub [6K PHOTO / 4K PHOTO] należy używać kart SD o klasie szybkości „UHS-I / UHS II UHS Speed Class 3 (U3)”. Uwagi (Klasa szybkości kart SD to standard odnoszący się do ciągłego zapisu danych na karcie). Uwagi — Nagrywanie w formacie [MP4] w trybie [4K/60p] [4K/50p] [4K/High Speed Video] [6K PHOTO] [4K PHOTO / 60 kl./s] zostanie zatrzymane, gdy ciągły czas nagrania przekroczy 10 minut. Uwagi - Nagrywanie zostanie zatrzymane, gdy ciągły czas nagrania w formacie [AVCHD] w trybie [FHD] / w formacie [MP4] w trybie [4K/30p] [4K/25p] [4K/24p] [FHD] przekroczy 29 minut i 59 sekund. Uwagi - Filmy MP4 w trybie [MP4] w rozdzielczości [4K]: Uwagi – W przypadku użycia karty pamięci SDHC: można kontynuować nagrywanie bez przerywania, nawet gdy rozmiar pliku przekroczy 4 GB, ale plik z filmem zostanie podzielony na nagrywane i odtwarzane osobno części. Uwagi – W przypadku użycia karty pamięci SDXC: można nagrać film w jednym pliku. Uwagi - Filmy MP4 w trybie [MP4] w rozdzielczości [FHD]: Uwagi - Można kontynuować nagrywanie bez przerywania, nawet gdy rozmiar pliku przekroczy 4 GB, ale plik z filmem zostanie podzielony na osobno nagrywane i odtwarzane części. Uwagi – W przypadku wysokiej temperatury otoczeniu lub przy ciągłym nagrywaniu aparat może zatrzymać nagrywanie dla ochrony swoich podzespołów. Należy poczekać, aż aparat ostygnie. Uwagi ** W przypadku sygnału wideo [4K/60p] [4K/50p] należy użyć kabla HDMI 2.0 z logo HDMI, opisanego jako zgodny z 4K. Uwagi **** Aparat może przestać nagrywać w przypadku używania temperaturze pracy, która jest niższa lub wyższa od zalecanej: -10 to 40 stopni. Uwagi ***** Oprogramowanie sprzętowe musi być zaktualizowane do najnowszej wersji 1.1.