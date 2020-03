Owoc Durian jako magazyn energii?

Durian to charakterystyczny owoc wyróżniający się mocno swoim nieprzyjemnym zapachem. Pomimo swoich walorów smakowych, posiada on jeszcze jedną istotną cechę.

Zdjęcie Durian - wyjątkowo pyszny ale i śmierdzący owoc /123RF/PICSEL

Najnowsze badania wskazują bowiem, że owoce Duriana, nazywanego także "królem owoców" mogą służyć nie tylko jako magazyn wielu witamin i wartości odżywczych, ale także energii. Co więcej, dzięki ich właściwościom możliwe jest stosunkowo szybkie naładowania smartfona, a nawet samochodu.

Oczywiście w tym celu nie wystarczy jedynie podłączyć kabla do owocu i czekać na cudowne uzdrowienie "padniętego" urządzenia. Przemiana Duriana w swoistego powerbanka może zajść dopiero po jego przetworzeniu. Bioodpady z tych owoców, mogą zamienić je w superkondensatory, które mają zdolność magazynowania naprawdę dużych ilości energii. Wynika to z ich specyficznej budowy oraz rozwijanej przez milionów lat właściwości do syntezy materiałów na bazie węgla.

Choć informacje te należy traktować bardziej w formie ciekawostki, to samo wykorzystanie natury w celach technologicznych nie jest niczym nowym.