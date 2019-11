Firma Condor Aviation zaprezentowała Air Race E – pierwszy, elektryczny samolot wyścigowy. Sprzęt został pokazany podczas imprezy Dubai Air Show. Co potrafi ta maszyna?

Zdjęcie Air Race E /AFP

Elektryczne samoloty, które były prezentowane do tej pory skupiały się raczej na samej użyteczności, a nie wywoływaniu większych emocji. To może się jednak zmienić. Firma Condor Aviation podczas tegorocznego Dubai Air Show zaprezentowała maszynę Air Race E. To pierwszy, elektryczny samolot wyścigowy, którego projekt wspierany jest przez Airbusa. Na pierwszy rzut oka całość wygląda jak typowy, jednoosobowy samolot, jednak nie dajcie się zwieść pozorom. Maszyna została wyposażona w silnik elektryczny, który może rozpędzić Air Race E do prędkości około 480 kilometrów na godzinę. Konstrukcja od Condor Aviation pozwala także na bezproblemowy lot zaledwie 33 metry nad ziemią.

Air Race E ma jednak poważny minus. Zainstalowana na jego pokładzie bateria litowo-jonowa jest w stanie zapewnić zaledwie pięć minut lotu na najwyższych obrotach oraz dziesięć minut lotu przy wykorzystaniu mniejszej mocy. Szef ekipy Air Race odpowiedzialnej za rozwój samolotu twierdzi, iż opisywany model jest konstrukcją referencyjną, która będzie rozwijana w przyszłości.

Pierwszy wyścig elektrycznych samolotów odbędzie się w 2020 roku. Na ten moment organizatorzy zebrali zgłoszenia od zaledwie ośmiu drużyn. Nie ma jednak co popadać w pesymizm - zdrowa rywalizacja między producentami elektrycznych samolotów może przyczynić się do rozwoju nowych technologii pozwalających na skuteczne usprawnienie tego typu maszyn.