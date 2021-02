Francuska firma zbrojeniowa Arquus zaprezentowała swój futurystyczny pojazd bojowy. Scarabee ("skarabeusz") łączy w sobie m.in. napęd hybrydowy z pneumatycznym zawieszeniem i niezależną tylną osią.

Reklama

Zdjęcie Arquus - Scarabee /materiały prasowe

Podczas targów zbrojeniowych IDEX 2021 można było zobaczyć wiele innowacyjnych rozwiązań zbrojeniowych. Najlepszym przykładem niech będzie francuski Scarabee (skarabeusz), który został stworzony specjalnie na potrzeby zwiadowcze oraz infiltracyjne. Lekki, kompaktowy, szybki, niewidoczny i bardzo dobrze chroniony jak na swoją klasę Scarabee, jest nie tylko pojazdem trudnym do wykrycia, ale także niemalże niemożliwym do namierzenia i trafienia.

Reklama

Futurystyczny łazik posiada m.in. pneumatyczne zawieszenie, umożliwiające regulację prześwitu pod pojazdem. Im wyżej ustawiona platforma, tym lepsze właściwości terenowe. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku transportu helikopterem. Pojazd może być bowiem podwieszany bezpośrednio do śmigłowca, a następnie "zrzucany" na pole walki.

Ponadto Scarabee może poszczycić się niezależną, skrętną osią, co przekłada się na niewielki promień zawracania, wynoszący zaledwie 11 metrów. Rozwiązanie to umożliwia także ustawienie kół w systemie równoległym, co pozwala "wyskakiwać" zza osłon, bez konieczności trudnego manewrowania.

Zdjęcie Arquus - Scarabee / materiały prasowe

Dzięki silnikowi wysokoprężnemu V6 o mocy 300 KM Scarabee korzysta z wyjątkowego stosunku mocy do masy wynoszącego 40 KM na tonę. Przekłada się to na wysokie prędkości niezależnie od panujących warunków. Wspomniana jednostka dzięki swojej konstrukcji i umiejscowieniu z tyłu pojazdu pozwala także na bardzo cichą pracę w trybie hybrydowym.

Skarabeusz będzie oficjalnie dostępny w kilku wersjach, mających spełniać najszersze potrzeby jednostek sił specjalnych.