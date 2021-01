Ostrzeżenie dla abonentów serwisu Netflix - na co należy uważać?

Zaobserwowano lawinowy wzrost niebezpiecznych działań wymierzonych przeciwko użytkownikom serwisu Netflix. Oszuści podszywający się pod tego usługodawcę wysyłają do klientów wiadomość o problemach związanych z opłatą subskrypcji - ostrzega firma Bitdefender.

Zdjęcie Abonenci Netfliksa muszą się mieć na baczności /123RF/PICSEL

Niektórzy użytkownicy Netflixa otrzymują za pośrednictwem e-maila informację, że nie dokonali ostatniej opłaty za korzystanie z usług serwisu, co wiąże się z zawieszeniem ich członkostwa. Niemniej oszuści oferują pomoc - wystarczy kliknąć w jeden z podanych linków. Odnośnik prowadzi do strony bardzo przypominającej serwis Netflixa. Po zalogowaniu użytkownik musi podać dane osobowe, numer karty płatniczej, jej datą ważności oraz kod CCV. W ten sposób nieświadomi zagrożenia klienci otwierają napastnikom drogę do swojego konta bankowego. Treść jednego z komunikatów:

Reklama

"Twoje konto zostało zawieszone. Zaktualizuj informacje dotyczące płatności.

Witaj, Joanno

Mamy problem dotyczący Twoich obecnych informacji rozliczeniowych. Spróbujemy z nich skorzystać ponownie, a tymczasem, jeśli chcesz, możesz zaktualizować swoje informacje dotyczące płatności".

Jak widać na powyższym przykładzie wiadomość jest napisana poprawnym językiem, nie zawiera żadnych literówek czy błędów gramatycznych. W rezultacie wielu fanów Netflixa połyka haczyk. Nie jest to pierwszy tego typu przypadek, podobna akcja phishingowa wymierzona przeciwko użytkownikom tej platformy miała miejsce w lipcu ubiegłego roku.

- Najnowsza kampania phishingowa skierowana przeciwko użytkownikom najpopularniejszej obecnie platformy VOD jest przemyślana i wykonana z dużą starannością. Świadczy o tym nie tylko treść e-maila, ale również jakość wykonania strony imitującej serwis Netflixa. Niestety, dbałość napastników o szczegóły staje się bardzo niepokojącym trendem w atakach phishingowych. Dlatego należy być bardzo ostrożnym i dokładnie sprawdzać przed kliknięciem w jakikolwiek link, czy faktycznie pochodzi od prawdziwego nadawcy. - mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Co ważne, Netflix nigdy nie prosi o podanie danych osobowych przez e‑mail lub SMS. Dotyczy to następujących informacji: numery kart kredytowych i debetowych, dane rachunku bankowego, hasła do serwisu Netflix.