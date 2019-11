Osoby o mniejszych mózgach częściej sięgają po alkohol

Nadmierne spożywanie alkoholu niesie za sobą wiele zagrożeń dla naszego zdrowia Pojawiły się opinie, że osoby nadużywające alkoholu mają mniejsze mózgi. Czy picie większych ilości alkoholu prowadzi do zmniejszenia mózgu, a może to osoby o mniejszych mózgach są bardziej predysponowane do nadużywania alkoholu? Naukowcy postanowili odpowiedzieć na to pytanie na łamach czasopisma naukowego "Biological Psychiatry".

Badania sugerują, że istnieje związek pomiędzy wysokim spożywaniem alkoholu a mniejszą objętością istoty białej oraz szarej w mózgu, czyli podstawowych składników ośrodkowego układu nerwowego. Niedawno zespół badawczy z Uniwersytetu Washingtona w St. Louis i Uniwersytetu Duke w Karolinie Północnej przeprowadził badanie, którego wyniki sugerują, że to nie alkohol odpowiada za zmniejszenie objętości mózgu. Okazuje się wręcz odwrotnie - osoby z przyczyn genetycznych posiadające mniejsze mózgi po prostu częściej popadają w alkoholizm.

Naukowcy przeanalizowali dane z trzech oddzielnych badań obrazowania mózgu. Jedno z nich dotyczyło bliźniąt oraz rodzeństw o różnych zachowaniach związanych ze spożywaniem alkoholu. Kolejne badanie dotyczyło osób, które jako dzieci nigdy nie miały kontaktu z alkoholem. Trzecie badanie skupiało się na analizie ekspresji genów w mózgu przy użyciu próbek pośmiertnie pobranych z mózgów dawców. W sumie zgromadzono dane na temat 2423 osób.

Wszystkie trzy badania dostarczyły naukowcom zbieżnych wniosków na temat tego, że istnieją czynniki genetyczne, które prowadzą zarówno do mniejszej objętości istoty białej i szarej w mózgu, jak i zwiększonego spożycia alkoholu. Innymi słowy - odkryto, że osoby, które spożywają więcej alkoholu, mają mniejszą objętość mózgu w obszarach odpowiedzialnych za emocje, pamięć, system nagradzania czy podejmowanie decyzji. Co ważne, bezpośrednią przyczyną składu mózgów pacjentów były uwarunkowania genetyczne, które korelowały jednocześnie ze zwiększonym ryzykiem nadużywania alkoholu w okresie dojrzewania oraz w dorosłości.



Odkrycia naukowców podważają poprzednie hipotezy na temat tego, że nadużywanie alkoholu może prowadzić do zmniejszenia mózgu. Sugerują jednak, że to właśnie pacjenci z mniejszymi mózgami częściej sięgają po alkohol. Czy tak przedstawiony problem może zatem zniechęcić niektórych do napojów wyskokowych?

Badacze liczą przede wszystkim na to, że ich ustalenia będą mogły służyć jako skuteczna metoda diagnozująca poszczególne warianty genów sprzyjające alkoholizmowi lub nadużywaniu innych substancji oraz zachowań wpływających na nasze samopoczucie.