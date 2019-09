Osiem nostalgicznych dźwięków ze świata technologii

Dźwięki szarpią za nostalgiczne struny naszej duszy. Ich brzmienie sprawia, że w naszym mózgu budzą się najczulsze ośrodki pamięci. Zwłaszcza wtedy, gdy pamiętamy czasy, w których technologia dopiero wypowiadała swoje pierwsze słowa, komunikując się z nami za pomocą serii radosnych pisków, bipów, piknięć i innych dźwięków. Wiele takich dźwięków ze świata technologii zajęło szczególne miejsce w naszych sercach. Oto one.

Internetowy beep

Wideo youtube

Reklama

Beeeeeepdeeeeeeepzghhhggggghghfchhhhhhhhhhhhhhhzzzzzzzzzz. Nie, to nie kot przechodzący przez klawiaturę. To onomatopeiczna reprezentacja dźwięku łączenia się z globalną Siecią przez modem 56k. Ta dźwiękowa sekwencja otwierała nam kiedyś magiczne wrota do Internetu - no chyba, że w domu ktoś inny korzystał z telefonu, zamykając nam te wrota przed nosem. W takiej sytuacji trzeba było poczekać na zakończenie rozmowy.