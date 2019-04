Optoma wprowadza do swojej oferty projektor HD29H. Charakteryzuje go czas reakcji na poziomie 8,4 ms oraz odświeżanie o częstotliwości 120 Hz. Dzięki temu HD29H może być ciekawą propozycją dla graczy, którzy chcą pograć na ekranie o dużej przekątnej przy zachowaniu wysokiej responsywności rozgrywki.

Zdjęcie Projektor Optoma HD29H /materiały prasowe

Projektory wykonane w technologii DLP są polecane do gier ze względu na krótki czas reakcji. Im jest on krótszy, tym wrażenia płynące z rozgrywki są lepsze, szczególnie jeśli mowa o rozgrywce sieciowej. W przypadku HD29H na ten parametr został położony szczególny nacisk i charakteryzuje go najszybszy czas reakcji ze wszystkich projektorów Optomy. Wartość 8,4 ms jest lepsza od tego, co oferuje większość nowoczesnych telewizorów, nawet z aktywowanym trybem przeznaczonym dla gier.

Projektor charakteryzuje cicha praca z typowym poziomem hałasu na poziomie 25 dB. Projektor obsługuje kinową paletę barw Rec. 709 dla materiałów o standardowej rozpiętości tonalnej oraz dużo szerszą paletę Rec. 2020 dla treści HDR.

Nowy projektor Optoma wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD przy odświeżaniu 120 Hz oraz zapewnia wsparcie dla treści HDR. Przekątna obrazu wyświetlanego przez projektor wynosi od 28 do 301 cali (0,71 - 7,65 metra). Z kolei żywotność jego lampy przy najwyższym ustawieniu jasności to 6 000 godzin.

Cena i dostępność

Projektor Optoma HD29H jest już dostępny w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Sugerowana cena detaliczna omawianego modelu wynosi 3 199 PLN.