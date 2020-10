Oppo zaprezentowało swoje telewizory i pozostałe nowości

Oppo pocczas konferencji „One More Step” zaprezentował całą gamę nowych urządzeń, w tym bezprzewodowe słuchawki Enco X True Wireless z redukcją szumów, OPPO Watch RX oraz telewizory OPPO TV S1 i OPPO TV R1 series, poszerzające portfolio urządzeń IoT Oppo.

Zdjęcie OPPO TV S1 /materiały prasowe

Oppo zaprezentowało dwie serie telewizorów, OPPO TV S1 i OPPO TV R1, dostępne w trzech różnych modelach. 65-calowy telewizor OPPO TV S1 posiada wyświetlacz o rozdzielczości 4K QLED z funkcją Quantum Dot. Telewizory oferują częstotliwość odświeżania 120 Hz i zmienną częstotliwość odświeżania (VRR). zatem zostały stworzone z myślą o nowej generacji konsol.

Reklama

W obszarze parametrów akustycznych nowych telewizorów, OPPO także nawiązało współpracę z Dynaudio, aby zapewnić wciągającą, kinową jakość dźwięku. Telewizor OPPO TV S1 wyposażony jest w osiemnaście stereofonicznych głośników przestrzennych o łącznej mocy do 85W, obsługujących 5,1.2 kanałów i Dolby Atmos.

Oppo TV R1 jest dostępny w wersjach 55- i 65-calowych, które wyposażone zostały w czterordzeniowy procesor i szybkie Wi-Fi 6.



Dodatkowo, Oppo wprowadziło na rynek swój pierwszy okrągły zegarek OPPO Watch RX oraz zaktualizowany ColorOS Watch 1.5 z nowymi tarczami, trybami sportowymi i różnymi aplikacjami, które jeszcze bardziej poprawią komfort użytkowania. Oppo nawiązało również współpracę z wydawcą gry League of Legends, w efekcie czego wprowadziło w Chinach trzy produkty: OPPO Watch League of Legends Limited Edition, OPPO Watch RX League of Legends Limited Edition oraz Oppo Find X2 League of Legends Esports: Worlds 2020 Edition.

Zdjęcie Enco X True / materiały prasowe

Firma we współpracy z Dynaudio zaprezentowało bezprzewodowe, słuchawki Enco X True z redukcją szumów. Słuchawki zostały dostrojone przez Daniela Emontsa, Głównego Specjalistę ds. Akustyki w Dynaudio. Jest on również twórcą kilku nagradzanych głośników Dynaudio. Wspomagane przez system dźwięku DBEE 3.0 i wyróżniające się projektem konstrukcji akustycznej.



Ponadto funkcja redukcji szumu działa we wszystkich wariantach i obejmuje podwójną aktywną redukcję szumów ANC, zarządzanie wielopoziomową redukcją szumów oraz naturalną komunikację w trybie transparentnym. Słuchawki wyposażone są również w mikrofon z potrójną redukcją hałasu i funkcję bezprzewodowego ładowania.