Oppo przygotowuje się do prezentacji inteligentnego telewizora

Oppo przygotowuje się do zaprezentowania nowego sprzętu z segmentu smart TV. Co dokładnie zobaczymy?

Zdjęcie Oppo zaprezentuje inteligentny telewizor /materiały prasowe

Podczas konferencji dla programistów Oppo poinformowało, iż już niedługo zaprezentuje swój nowy, inteligentny telewizor. Sprzęt ma być rozszerzeniem portfolio marki związanym z ekosystemem inteligentnych urządzeń.

Yi Wei, dyrektor generalny Oppo nie zdradził zbyt wiele na temat nowego telewizora, jednak ogłosił, iż jest to kluczowy krok chińskiej marki w celu rozwoju ekosystemu Internet of Things oraz wielu innych produktów. Plotki wskazują na to, iż w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z telewizorami o przekątnej ekranu na poziomie 55 oraz 65 cali, z różnymi pilotami, co sugeruje również inne, dodatkowe funkcje. To jednak wszystko, co wiemy na ten moment na temat nowych telewizorów Oppo.

Chińska firma dokładnie nie poinformowała, kiedy możemy spodziewać się premiery opisywanych urządzeń. Bardzo możliwe, że zostaną one zaprezentowane już na przestrzeni najbliższych tygodni.