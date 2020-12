​​Opłata reprograficzna - w 2021 roku smartfony, telewizory i tablety w Polsce będą droższe?

Smartfony, tablety i telewizory ze Smart TV mogą w następnym roku podrożeć. Powodem jest opłata reprograficzna. O ile mógłby podrożeć sprzęt? Nie ma na to jasnej odpowiedzi.

Zdjęcie Opłata reprograficzna może przyczynić się do podwyżek cen sprzętu /123RF/PICSEL

Opłata reprograficzna jest już dziś w Polsce pobierana, m.in. od czystych płyt CD/DVD i Blu-ray. Jest to forma rekompensaty dla twórców za kopiowanie ich muzyki czy filmów na własny użytek. Jednak nośniki optyczne straciły na popularności kosztem cyfrowej dystrybucji filmów i muzyki. Jest to opłata wynosząca od 1 do 3 proc. ceny sprzętu - potencjalne podwyżki cen urządzeń, w ramach amortyzacji, mogłyby wynieść tyle, co opłata. O rozszerzenie opłaty o nowe urządzenia: komputery, smartfony czy tablety od kilku lat zabiega Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Organizacja w pewnym momencie sugerowała opłatę na poziomie nawet do 6 proc.

"To bardzo duża kwota, zważywszy na to, jaki jest wolumen rynku smartfonów, telewizorów i laptopów. Do organizacji takich jak ZAiKS miałoby trafić około 1 mld zł rocznie. To oznacza, że te pieniądze zostaną zabrane z naszych domowych budżetów. W sytuacji, w której wszyscy się teraz znaleźliśmy, kiedy jeden laptop w domu okazuje się niewystarczający, sprzęty elektroniczne stały się dobrem pierwszej potrzeby. Każde gospodarstwo domowe ich potrzebuje, często więcej niż jednej sztuki. Uważamy, że sięganie do kieszeni Polaków w takiej sytuacji jest mocno niepokojące" - podkreślał w rozmowie z PAP Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów

Wykładnia ZAiKS mówi o tym, że urządzenia wykorzystywane do oglądania i słuchania muzyki w wersji cyfrowej stały się formą nośnika - można na nich zapisywać treści, dodatkowo wykorzystując je do konsumowania materiałów poprzez stream.

Poza podatkami, z których artyści otrzymują dotacje, odbiorcy wybierają i opłacają platformy streamingowe (np. Tidal, Spotify, Apple Music). Wypłacają one część zysku artystom, a ponadto polski rząd obciążył niedawno platformy VoD (np. Netflix, Ipla, Player) nowym podatkiem w wysokości 1,5 procenta - czytamy w depeszy PAP.

Jak zwraca uwagę serwis Wirtualnemedia.pl, w projekcie ustawy nadal jest napisane, że "wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku". I zgodnie z przepisami minister kultury ma do 1 marca 2021 r. ustalić reprezentatywność poszczególnych organizacji twórczych i branżowych, o których mówi ustawa. Na podstawie ustawy powołany miałby zostać Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych, finansowany z opłaty reprograficznej.



Według grudniowego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych oraz Polskiego Instytutu Badań i Innowacji, 95 proc. Polaków nie wie, co to jest opłata reprograficzna, a 68 proc. nie słyszało o podatku od smartfonów.