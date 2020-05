Opera GX z wbudowanym Instagramem

Opera GX - dedykowana wersja Opery używana przez blisko 3,4 miliona graczy została zaktualizowana o wbudowany Instagram oraz szereg przydatnych i unikalnych funkcjonalności.

Zdjęcie Opera GX /materiały prasowe

Opera GX to specjalna wersja przeglądarki Opera stworzona specjalnie dla graczy. Posiada ona wiele unikalnych funkcji, takich jak integracja z platformą Twitch, a także możliwość kontroli nad tym, jaka część zasobów sieci, procesora i pamięci RAM ma być dostępna dla przeglądarki.

Wbudowany w przeglądarkę Instagram to jedna z najpopularniejszych funkcji ostatnio wprowadzonych do przeglądarki Opera. W ostatnim okresie użytkownicy Opery GX apelowali do twórców o dodanie tej funkcjonalności także do gamingowej wersji przeglądarki i te życzenia zostały spełnione. Ze względu na fakt, iż gracze spędzają dużo czasu online, grając w gry lub oglądając streamy, kluczowy stał się dla nich łatwy i szybki dostęp do komunikatorów oraz aplikacji społecznościowych. Opera GX ma już wbudowanego Telegrama, Facebook Messengera czy WhatsAppa.

W najnowszej wersji Opera GX zawiera także przydatną funkcję zarządzania kartami, znaną dotąd ze standardowej wersji Opery. GX został zaktualizowany o tzw. konteksty, narzędzie które pozwala organizować karty tematycznie, zarówno związanymi z pracą, jak i czasem wolnym. W Operze można dodać do 5 kontekstów oraz nazwać i wyróżnić je indywidualnymi ikonami.

Kolejną funkcją, która poprawia komfort przeglądania, jest możliwość wyszukiwania w kartach. Wystarczy kliknąć ikonę szkła powiększającego w prawym górnym rogu przeglądarki lub użyć kombinacji klawiszy "Ctrl + spacja. W wyskakującym okienku widoczna jest lista wszystkich otwartych kart (jeśli jest ich wiele, może być konieczne jej przewinięcie). Tam można znaleźć konkretną kartę, wpisując szukaną frazę, adres lub tytuł.

Nowa wersja przeglądarki GX zawiera również narzędzie, które wykrywa zduplikowane karty. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na kartę, strony internetowe z tym samym adresem są podświetlane, co ułatwia ich wykrycie i zamykanie.