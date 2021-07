OnePlus Nord 2 5G będzie korzystał z procesora Dimensity 1200-AI

Testy Test OnePlus Nord CE 5G

Wspólna praca nad rozbudową tego chipsetu poskutkowała wprowadzeniem do OnePlus Nord 2 5G szeregu nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Chcąc podkreślić nowe możliwości AI w chipsecie, OnePlus i MediaTek wybrały nazwę Dimensity1200-AI, aby wyróżnić go od standardowego procesora Dimensity 1200.

Nadchodzący OnePlus Nord, OnePlusNord2 5G, połączy w sobie następujące rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję: aparat wspomagany AI, ulepszenia wyświetlania oraz lepszy czas reakcji, aby szybciej i płynniej odtwarzać gry.

W przypadku trybu foto, funkcja AIPhoto Enhancement jest w stanie rozpoznać do 22 różnych scenariuszy fotograficznych i automatycznie dostosować tonację kolorów i kontrast, aby zapewnić optymalną jakość zdjęć, nawet w nocy czy w warunkach słabego oświetlenia.

W przypadku filmów, funkcja AI Video Enhancement umożliwia używanie efektów HDR, na żywo, w czasie rzeczywistym, podczas nagrywania. Dostosowane do AI chipsety wykorzystują technologię DOL-HDR w celu poprawy jakości obrazu, regulacji podczas nagrywania na żywo oraz zwiększenia zakresu kolorów i dokładności kolorów wideo. Dzięki temu, możemy się cieszyć większą szczegółowością cieni, zachowaniem świateł i większym zakresem dynamiki.

Kluczowe ulepszenia obejmują technologię AI Color Boost, która wykorzystuje możliwości rozpoznawania kontekstu. AI automatycznie konwertuje standardowy zakres dynamiczny do wysokiego zakresu dynamicznego. AI Resolution Boost automatycznie poprawia rozdzielczość wideo do rozdzielczości HD w popularnych aplikacjach społecznościowych. Ponadto inteligentny wyświetlacz wykorzystuje sztuczną inteligencję do dynamicznego sterowania jasnością ekranu w oparciu o warunki oświetlenia na zewnątrz, a także treści wyświetlane na ekranie.

Smartfon zostanie zaprezentowany 24 lipca.



