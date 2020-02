Olympus OM-D E-M1 Mark III - aparat dla zaawansowanych fotografów

Marka Olympus prezentuje bezlusterkowca - OM-D E-M1 Mark III. Sprzęt posiada wbudowaną stabilizację obrazu, nowy procesor, szybki autofokus oraz funkcje dla zaawansowanych fotografów.

Zdjęcie Olympus OM-D E-M1 Mark III /materiały prasowe

OM-D E-M1 Mark III to aktualizacja modelu E-M1 Mark II, który swoją premierę miał ponad trzy lata temu. W nowszej wersji aparatu procesor obrazu TruePic VII zastąpił system TruePic IX. Dodatkowo w OM-D E-M1 Mark III został udoskonalony algorytm AF (autofokus), co w połączeniu z lepszym procesorem daje możliwość wykrywania mało widocznej twarzy np. jej profil.

Reklama

Użytkownicy nowego produktu Olympusa będą mogli wykorzystać optyczną stabilizację do 7,5 EV[1] (Sync IS) dostępną w obiektywach kompatybilnych z tym modelem. Ponadto aparat ma również wbudowaną stabilizację, która w połączeniu z dowolnym obiektywem systemu Mikro Cztery Trzecie gwarantuje do 7,0 EV (bez Sync IS)[2].

Zdjęcie Olympus OM-D E-M1 Mark III / materiały prasowe

OM-D E-M1 Mark III posiada wytrzymały korpus wykonany ze stopu magnezu oraz uszczelnienia, które sprawiają, że aparat jest odporny na pył, mróz i zachlapania. Bezlusterkowiec został również wyposażony w ultradźwiękowy filtr - Super Sonic Wave Filter, który skutecznie usunie zabrudzenia z matrycy podczas robienia zdjęć/ Czyszczenie odbywa się tu za pomocą wibracji z prędkością ponad 30 000 drgań na sekundę.

Nowością w OM-D E-M1 Mark III jest tryb Starry Sky AF, który docenią przede wszystkim miłośnicy astrofotografii. Tryb ten umożliwia ustawienie ostrości na najmniejsze gwiazdy świecące na niebie. W aparacie nie zabrakło również funkcji znanych z innych modeli Olympusa:



Live Composite - pozwala nakładać na siebie wiele zdjęć wykonanych przy tym samym czasie otwarcia migawki i łączy tylko jaśniejsze sekcje, by zarejestrować smugi światła. Funkcja ta przeciwdziała prześwietleniu ujęcia, z którym mamy do czynienia przy długim czasie ekspozycji



Pro Capture - umożliwia sfotografowanie trudnych do uchwycenia momentów, np. chwilę, w której ptak wzbija się do lotu. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy aparat zapisze w buforze nawet 14 ostatnich klatek w pełnej rozdzielczości, a po naciśnięciu spustu migawki do końca - kolejne bieżące ujęcia. Oznacza to, że mimo naturalnego opóźnienia reakcji fotografa uda się zarejestrować obrazy obserwowane przed wciśnięciem spustu migawki do końca.

Cena i data premiery:





Olympus E-M1 Mark III do sprzedaży trafi pod koniec lutego, ale wcześniej 12 lutego, ruszy jego przedsprzedaż. Aparat będzie dostępny w czarnej wersji kolorystycznej w następujących wariantach: sam korpus (7 690 zł), zestaw z obiektywami M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (10 990 zł) lub zestaw z obiektywem M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO (12 790 zł).