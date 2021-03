Analitycy mają obawy co do zasadności nadchodzących zmian na platformie Netflix. Koniec z dzieleniem konta może być dla serwisu strzałem w stopę.

Zdjęcie Zmiana w dzieleniu się hasłami w platformie Netflix wydaje się nieunikniona /123RF/PICSEL

W zeszłym tygodniu internet obiegły informacje na temat zaostrzenia zasad dzielenia kon t na platformie sVOD. Niektórzy użytkownicy Netfliksa ujrzeli bowiem komunikat, który jasno dopytywał, czy osoba uruchamiająca serwis na pewno dzieli to samo mieszkanie z właścicielem konta. W celu udowodnienia, Netflix prosił o weryfikację lokalizacji poprzez pocztę e-mail lub SMS-a. W przypadku odmowy, wyświetlała się następująca informacja: "Jeśli nie mieszkasz z właścicielem tego konta, potrzebujesz własnego, aby dalej oglądać" oraz odsyłał na stronę z możliwością wykorzystania 30-dniowego okresu testowego dla nowych klientów.

Choć wspomniany komunikat pojawił się tylko niektórym subskrybentom zlokalizowanym na ternie USA, jasno wskazuje on nadchodzące nowe zmiany w polityce portalu. Netflix nie pierwszy raz testuje nowe funkcje, poprzez implementowanie je do losowych kont.

Obecnie brakuje szczegółowych i oficjalnych informacji na temat ewentualnych zmian w serwisie, ale temat już teraz wywołał niemałe poruszenie wśród klientów platformy. Sprawie przyjrzeli się nawet analitycy z Wall Street, którzy jednak mają obawy co do zasadności ich ewentualnego wprowadzenia. Według nich Netflix może mieć spore problemy z utrzymaniem obecnej oglądalności po wprowadzeniu kontrowersyjnych zmian. Choć teraz serwis świeci prawdziwe triumfy, po ustaniu pandemii, spora ilość ludzi wróci do życia sprzed ataku koronawirusa, a tym samym ograniczy korzystanie z platformy.

Kto korzysta z twojego konta w serwisie Netflix? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto korzysta z twojego konta w serwisie Netflix? Tylko ja 7% Dwie osoby 14% Więcej niż dwie osoby 61% Nie oglądam Netfliksa 18%

głosów: 145

Szacuje się, że obecnie z dzielenia konta korzysta ponad 29-30% użytkowników serwisów. Odcięcie ich od możliwości logowania bez wątpienia odbije się na statystykach serwisu, co może okazać się przysłowiowym "strzałem w stopę". Utrzymanie abonentów i walka o nowych nie jest tania, a współdzielenie kont oznacza, że firma straci potencjalnych subskrybentów.

Warto przypomnieć, że Redd Hastings w 2016 roku powiedział, że "Udostępnianie haseł jest coś, z czym musimy się nauczyć żyć. Jest tak dużo przykładów dopuszczalnego dzielenia się hasłami, na przykład dzielenie się hasłami ze swoim współmałżonkiem, z dziećmi, więc nie ma zatem łatwej odpowiedzi, co zrobić".



Obecnie największym rywalem Netfliksa pozostaje platforma Disney+. Baza użytkowników serwisu przekroczyła 100 milionów kont. Netflix ma ponad 203 miliony abonentów.

