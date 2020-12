Ogłoszono konkurs na opracowanie alternatywnych mięs

15-milonów dolarów – tyle wynosi główna nagroda w konkursie zorganizowanym przez firmę XPrize. Jej celem jest wspieranie rozwoju technologii, które mogą zmienić światowy przemysł spożywczy.

Zdjęcie Czy sztuczne mięso zastąpi prawdziwe? /123RF/PICSEL

W tym tygodniu Singapur zatwierdził sprzedaż mięsa hodowanego w laboratoriach. Teraz firma XPrize we współpracy z ASPIRE, odgałęzieniem Rady ds. Badań Zaawansowanych Technologii w Abu Zabi, ogłosiła konkurs mający na celu wspieranie rozwoju technologii, które zmienią światowy przemysł spożywczy. W skrócie - uczestnicy mają cztery lata na opracowanie alternatyw dla mięsa.

Nie będzie to jednak proste zadanie. Każda firma lub organizacja, która zgłosi się do konkursu, będzie musiała stworzyć spójne kawałki alternatywnych mięs, które nie tylko wyglądają jak ich realne odpowiedniki, ale także smakują, pachną i podobnie reagują na obróbkę cieplną. Zawodnicy będą musieli także wykazać, że ich zasoby są zrównoważone, a możliwości sprostają globalnemu zapotrzebowaniu.

Osoby, które chcą wziąć udział w treści Feed the Next Billion, muszą zarejestrować się do 28 kwietnia 2021 roku. A jest o co walczyć. Organizacja przekaże zwycięzcom łącznie 15 milionów dolarów.