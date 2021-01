Odświeżony myśliwiec Mirage 2000D już gotowy

Firma Dassault Aviation z powodzeniem odświeżyła konstrukcję myśliwca Mirage. Nowy sprzęt został przewieziony do bazy AAE Aerienne na początku stycznia bieżącego roku.

Zdjęcie Francja odświeża swój myśliwiec Mirage 2000 /AFP

Odświeżona wersja myśliwca oznaczona jako Mirage 2000D ma być wykorzystywana do szeroko zakrojonej serii prób operacyjnych, które mają pozwolić samolotowi latać już od początku 2022 roku - także za granicą. Nad całą sytuacją i testami czuwa między innymi francuskie centrum walki powietrznej oraz testowe centrum DGA-EV.

Ulepszenia w myśliwcu Mirage 2000D, to między innymi poprawienie możliwości operowania w zakresie powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia poprzez dodanie nowej broni rakietowej, takie jak MBDA Mica IR oraz precyzyjna bomba Sagem AASM. Do samolotu zostanie dodany również nowy, lekki pocisk naprowadzany laserowo. Francuzi zmodernizowali awionikę oraz system nawigacji swojego myśliwca. Na pokładzie znajdzie się nowa kapsuła celownicza Rafale Thales Talios w miejsce obecnie wykorzystywanego Domoklesa.

Oczekuje się, że niewykorzystane części podczas modernizacji myśliwców zostaną wykorzystane jako części zamienne dla starszych samolotów w ramach francuskiego wojska.

Dassault Mirage to francuska konstrukcja, której początki sięgają lat 80. ubiegłego wieku. Samolot myśliwski posiada wariant z jednym lub dwoma miejscami i wykorzystuje jeden silnik odrzutowy umieszczony w kadłubie. Samoloty tego typu uczestniczyły między innymi w działaniach w Bośni podczas nalotów na pozycje wojsk serbskich. Do tej pory wyprodukowano nieco ponad 600 tego typu myśliwców, a ostatni z nich dostarczono greckiemu wojsku w 2007 roku. Mirage 2000 może osiągnąć prędkość na poziomie 2,35 Macha i przelecieć na jednym tankowaniu do 3900 kilometrów.