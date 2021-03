Odrzutowce polecą z prędkością do 5 Mach?

Firma zajmująca się napędem hipersonicznym wspierana przez Rolls-Royce’a i Boeinga uczyniła krok bliżej do opracowania silnika zdolnego do napędzania odrzutowców bojowych i innych samolotów z prędkością do 5 Mach.

Firma Reaction Engines poinformowała, iż zakończyła z powodzeniem testy kluczowych elementów wymaganych do dostarczenia energii cieplnej i powietrza do rdzenia silnika działającego na powietrze. Reaction Engines od lat pracuje nad swoją technologią do zastosowań lotniczych, w tym do samolotów bojowych i wspomagania pojazdów w kosmosie.

W ostatnich latach tego typu prace przyciągnęły takich gigantów, jak Rolls-Royce, Boeing Horizon X czy BAE Systems - każda z tych firm zainwestowała w Reaction Engines. Rząd brytyjski, bo z tego kraju wywodzi się firma, przeznaczył również miliony funtów na wysiłki projektowe firmy.

Inne zachodnie koncerny również inwestują w napęd hipersoniczny. Wśród takich firm można znaleźć między innymi Pratt & Whitney oraz opracowywany przez markę silnik Metacomet.

Reaction Engines ma pokazać możliwości swojej technologii szerszemu gronu w ciągu od 12 do 18 najbliższych miesięcy.

