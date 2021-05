Odkryto interesujący exploit w sieci Find My firmy Apple

Fabian Bräunlein - niemiecki badacz bezpieczeństwa, wykorzystał sieć Find My od firmy Apple do wysyłania wiadomości za jej pośrednictwem.

Zdjęcie Find My Apple / materiały prasowe

Apple Find My Network to wszechstronna metoda znajdowania zgubionego iPhone’a. Specjalnie zaprojektowana przez giganta technologicznego sieć, służy do informowania o lokalizacji przedmiotów amerykańskiego producenta. Do jak najlepszego typowania miejsca wykorzystuje ona czujniki Bluetooth oraz połączenie internetowe, które łączą wszystkie urządzenia w jeden wspólny ekosystem. Jak się okazuje posiad on jednak pewne luki, które da się wykorzystać w celu wysyłania wiadomości, pomiędzy urządzeniami.

Udowodnił to Fabian Bräunlein - niemiecki badacz bezpieczeństwa. Użył on sieci Apple Find My jako mechanizmu do przesyłania danych z urządzeń połączonych do internetu. Całość polegała na symulowaniu audycji, wysłanej z sensora udającego AirTag. Tak zaszyfrowana wiadomość została następnie odebrana i rozkodowana na komputerze Mac.

W tym momencie nie jest jasne, w jaki sposób wykryta luka mogłaby zostać wykorzystana do złośliwych celów. Ekspert podkreśla jednak, że ilość przesyłanych w ten sposób danych, może wynieść maksymalnie około 3 bajtów na sekundę, co nie powinno stanowić większego zagrożenia. Mimo wszystko, Apple powinno zainteresować się tematem.

