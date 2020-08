Od września Facebook z nowym wyglądem

Od kilku miesięcy Facebook systematycznie rozwija swój zupełnie nowy wygląd. Według najnowszych informacji, „klasyczny” styl portalu zniknie całkowicie już we wrześniu tego roku.

Zdjęcie Facebook /123RF/PICSEL

Niedawno użytkownicy Facebooka zostali zaskoczeni całkowicie nowym wyglądem popularnego portalu. Jak można się domyśleć, wiele osób zżytych z dotychczasową wersją serwisu nie była zachwycona z faktu nagłej zmiany, zwłaszcza, że nowoczesny design może wydawać strasznie chaotyczny. Specjalnie dla nich, Facebook postanowił wprowadzić możliwość przełączania przełączanie się między jednym a drugim projektem - niestety, nie na długo.

Według firmy klasyczny projekt Facebooka zniknie na stałe we wrześniu. Oznacza to, że użytkownicy nie będą już mieli wyboru pomiędzy nową, a starą wersją portalu. Wszyscy zostaną zmuszeni do korzystania z nowego interfejsu.

Biorąc pod uwagę różnice w obu stronach, warto już teraz zacząć się przyzwyczajać do nowego Facebooka.