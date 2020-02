Od pokrętła do dotyku - jak ewoluowały systemy multimedialne w samochodach

Radio samochodowe to element wyposażenia towarzyszący pojazdom od niemal pierwszych lat ich istnienia. Początkowo występujący jedynie w formie potężnego odbiornika radiowego, szybko ewoluował do zaawansowanych systemów multimedialnych zdolnych nie tylko odtwarzać muzykę, ale także wyświetlać filmy, wskazywać trasę za pomocą nawigacji, a nawet łączyć wszystkie pozostałe urządzenia mobilne w jeden wielki cyfrowy ekosystem.

Zdjęcie Od pokrętła do dotyku /123RF/PICSEL

Bracia Galvin i firma Philco

Gdy w 1920 roku udzielono pierwszej licencji na nadawanie sygnału radiowego, oczywistym stał się fakt, że Stany Zjednoczone już wkrótce będą rozbrzmiewać muzyką przekazywaną na odległość. Nic zatem dziwnego, że jak najszybciej zaczęto opracowywać przeniesienie tej formy rozrywki do wnętrz coraz częściej widywanych na drogach samochodów.

Pierwszy odbiornik masowo produkowany, trafił do pojazdów jednak dużo później bo dopiero w 1930 roku. Radio Motorola stworzone przez braci Galvin okazało się strzałem w dziesiątkę, jednak z uwagi na ogromną cenę wynosząca niekiedy i połowę wartości samochodu, niewielu szczęśliwców mogło pochwalić się jego posiadaniem.



Zdjęcie 451Motorola Inc / radiomuseum.org / materiał zewnętrzny

Wykorzystała to konkurencyjna firma Philco. Jej tańsze i mniej toporne w użyciu radio szybko zyskało na popularności i trafiło do pojazdów takich marek jak GM czy Ford, a następnie pod dachy radiowozów i karetek pogotowia. Niestety, z uwagi na aferę podatkową w jaką zamieszana była firma, ostatecznie to Motorola przejęła rynek odbiorników samochodowych i tym samym stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie.

Pierwsze radia mocno różniły się od obecnych konstrukcji. Ich instalacja często przebiegała poprzez cały pojazd, a same odbiorniki były umiejscowione w tak nieoczywistym miejscu, że do zmiany częstotliwości potrzebny był pasażer. Dopiero z biegiem lat zarówno Motorola jak i nowo powstałe firmy z Europy (m.in. istniejący do dziś Blaupunkt) zaczęły stosować bardziej sensowne konstrukcje. Wraz z powolnym rozwojem miniaturyzacji zaczęły powstawać coraz to mniejsze konstrukcje, a nawet zalążki pierwszych zestawów Hi-Fi, które wykorzystywały ukryte, winylowe nośniki, a także kilka ukierunkowanych głośników na cały samochód.

Zdjęcie Odtwarzacze małych płyt gramofonowych /Daimler Chrysler / materiały prasowe

Nadejście czasów FM

Wspomniana wcześniej marka Blaupunkt zyskała swoją renomę, nie tylko dzięki rozwojowi i miniaturyzacji odbiorników. W 1952 roku, wprowadziła ona bowiem na rynek, pierwsze urządzenie zdolne obsłużyć fale FM. Dzięki temu wszelkie niewielkie stacje radiowe, wreszcie mogły trafić do samochodów, co przyczyniło się do wielkiej popularności tego rozwiązania. Sprzęt Blaupunkta trafił najpierw do pojazdów marki Opel, gdzie kosztował zawrotne, na tamte czasy 460 marek, by następnie pod mniej lub bardziej legalną postacią pojawiać się w samochodach innych producentów.



Zdjęcie A520KU Blaupunkt / radiomuseum.org / materiał zewnętrzny

Niedługo później, bo zaledwie rok od jego premiery zadebiutowało jeszcze droższe urządzenie - radio Becker Mexico, które do dziś jest określane mianem, pierwszego samochodowego odbiornika odbierającego zarówno fale AM jak i FM. W przeciwieństwie do konkurencji posiadał on w pełni automatyczny przycisk wyszukiwania stacji, a jego cena wynosiła 585 marek, co na tamte czasy było odpowiednikiem niemałej fortuny.

Na kolejny, wyraźny przełom nie trzeba było długo czekać. Pojawienie się pierwszych odbiorników opartych na tranzystorach skutkowało nie tylko mniejszymi rozmiarami , ale też niższym poborem prądu. Radio przestało przypominać wielkie betonowe "kloce", a zyskało na kształtach i straciło na wadze. Popularne w latach 60-tych urządzenie firmy Westerland, było pierwsza konstrukcją, którą można było wyjąć z samochodu i zabrać do domu. W tym samym dziesięcioleciu powstały tez odbiorniki, jeszcze do niedawna znane polskim kierowcom.