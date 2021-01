Obraz ”Dziewczyna z perłą” w gigantycznym przybliżeniu

Producent mikroskopów Hirox stworzył panoramiczne zdjęcie słynnego obrazu w rozdzielczości 10 gigapikseli. Wysokiej klasy urządzenie wykonało 9100 zdjęć z dokładnością do czterech mikronów na piksel.

Zdjęcie Mikroskop Hirox w akcji /materiały prasowe

Haskie muzeum Mauritshuis posiada w swoich zbiorach jedną z największych kolekcji obrazów Jana Vermeera. Uznawany za jednego z najwybitniejszych holenderskich malarzy, słynie m.in. z wybitnego dzieła jakim jest "Dziewczyna z perłą". To właśnie ten obraz został wybrany w ramach ciekawego projektu "Girl in the Spotlight", zakładającego wykonanie naukowej analizy wypełnień i oceny powierzchni kluczowych obszarów dzieła.

Reklama

W tym celu kustosze muzeum zgłosili się słynnego producenta mikroskopów - firmy Hirox. Dzięki specjalnie zaprogramowanemu urządzeniu udało się wykonać panoramiczne zdjęcie obrazu w gigantycznej rozdzielczości 10 gigapikseli. Mikroskop automatycznie ustawiał ostrość na obrazie i przechwytywał poszczególne zdjęcia, a następnie sklejał je w jedną całość.

Zdjęcie Micro-pano.com / materiał zewnętrzny

Niektóre obszary obrazu zostały uchwycone z jeszcze większą dokładnością, dzięki zastosowaniu możliwości trójwymiarowej fotografii mikroskopu. W tym przypadku każdy piksel odpowiadał skali 1,1 mikrona. Połączenie każdego z ujęć, umożliwiło stworzenie mapy topograficznej, pozwalającej ekspertom m.in. dostrzeżenie różnic w głębokości farby, którą pokryte zostało płótno. Technika ta pozwala także zbadać inne detale, takie jak usta, czy ubranie namalowanej postaci, spoglądając na krawędzie każdej poszczególnej plamy farby.

Wideo youtube

Ten rodzaj detali jest niezwykle cenny dla kustoszów, ponieważ mogą oni dokładnie prześledzić ślady zużycia obrazu, a także wyłapać każde przeprowadzone renowacje.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie dziełem, firma Hirox stworzyła specjalną, interaktywną stronę internetowej, dzięki której możemy samodzielnie przyjrzeć się efektom pracy. Za jej pośrednictwem możemy dokonać ogromnego zbliżenia na obrazie, a także sprawdzenia, w jak niesamowity sposób działa technologia zdjęć 3D mikroskopu.