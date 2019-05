AMD razem z Departamentem Energii USA (dalej: DOE), Oak Ridge National Laboratory (dalej: ORNL) oraz Cray Inc. ogłosiła projekt, w ramach którego w ORNL w 2021 roku powstanie najszybszy superkomputer na świecie.

Zdjęcie Frontier zostanie wyposażony następnej generacji rozwiązania /materiały prasowe

W celu zapewnienia spodziewanej mocy ponad 1,5 EksaFlopsa system Frontier zostanie wyposażony następnej generacji rozwiązania zoptymalizowane pod kątem przetwarzania wysokiej mocy (HPC) oraz sztucznej inteligencji, czyli w specjalne procesory AMD EPYC™ oraz specjalne akceleratory AMD Radeon Instinct. Badacze ORNL będą wykorzystywać tę niezwykłą moc obliczeniową i następnej generacji techniki sztucznej inteligencji do symulacji, modelowania i pogłębiania wiedzy na temat interakcji, jakie leżą u podstaw badań pogodowych, subatomowych, genomu, fizyki i innych ważnych działów nauki.

Reklama

"AMD jest dumna mogąc współpracować z Cray i ORNL w celu dostarczenia tego, co powinno stać się najpotężniejszym superkomputerem świata - powiedział Forrest Norrod, starszy wiceprezes i główny menedżer w AMD Datacenter and Embedded Systems Group. - System Frontier będzie wykorzystywał specjalne procesory i układy graficzne AMD oraz będzie reprezentował najnowsze osiągnięcie wśród innowacji technologicznych AMD, które przyczyniają się do rozwoju eksaskalarnych programów DOE.



AMD ma doniosłą historię w dziedzinie superkomputerów i może poszczycić się długą współpracą z DOE zapoczątkowaną superkomputerem Jaguar w 2005 roku i kontynuowaną przy okazji systemu Titan w 2011 roku. Projekt Frontier wykorzystuje lata doświadczeń i inwestycji DOE w dziedzinie eksaskalarnej technologii. Kontrakt obejmuje rozwój technologii, centrum doskonalenia, kilka prototypowych systemów, sam system Frontier oraz wieloletnią obsługę techniczną.

"Frontier reprezentuje dzieło sztuki w dziedzinie superkomputerów. Zaprojektowanie i uruchomienie maszyny tej klasy wymaga umiejętności bliskiej współpracy z branżą oraz partnerstwa, które nie tylko umożliwi rozwój nauce amerykańskiej, ale także zapewni jej oraz amerykańskiej ekonomii globalną konkurencyjność - powiedział Jeff Nichols, zastępca dyrektora laboratorium nauk obliczeniowych ORNL.