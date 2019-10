Nowy Titan Key od Google

Amerykański gigant zaprezentował nową wersję specjalnych kluczy zabezpieczających dostęp do usług internetowych. Tym razem obsługują one na złącze USB C.

Zdjęcie Google Titan Key /materiały prasowe

Debiutujące w ubiegłym roku rozwiązanie było zestawem składającym się z dwóch urządzeń w kształcie niewielkiego klucza oraz pilota. W momencie podpięcia pierwszego z nich do prywatnego smartfona czy komputera, pozwalały one skutecznie zabezpieczyć nasze dane. Wszystko za sprawą wymuszenia dwuetapowej weryfikacji za pomocą wspomnianego tokenu wpinanego do komputera za pośrednictwem USB.

Teraz Google zaprezentowało nową wersję klucza wyposażonego w złącze USB C. Decyzja to została podyktowana coraz większą dostępnością złącza tego typu zarówno w urządzeniach mobilnych jak i stacjonarnych. Nowy Google Titan Key będzie kompatybilny z wieloma urządzeniami i platformami działającymi na systemach Android, Chrome OS, macOS i Windows.

Produkt trafi do sprzedaży już jutro w cenie 40 dolarów.