Nowy telewizor - o tym należy pamiętać podczas zakupów

Specjalnie dla osób myślących o kupieniu nowego telewizora przygotowaliśmy ogólny poradnik z najważniejszymi zagadnieniami. Czy telewizor o przekątnej 55 cali to dobry wybór? Co ze Smart TV i dodatkowymi funkcjami. Na co należy uważać? Odpowiadamy na te i inne pytania

Zacznijmy od rozmiaru odbiornika. Obecnie branżowym standardem stał się telewizor o przekątnej 55 cali - sprzedaż w tym segmencie rośnie z roku na rok. Firmy przede wszystkim skupiają się na sprzedaży takich modeli, co oczywiście nie oznacza, że nie najdziemy telewizorów o mniejszej przekątnej. Nie zalecamy jednak schodzić poniżej 40 cali - telewizory mające mniej niż 40 cale to dzisiaj modele bardzo podstawowe, pozbawione wielu funkcji. Chyba, że ewidentnie potrzebujemy małego telewizora. Jeśli większe przekątne ekranu wydają się nam zbyt duże, najlepiej odwiedzić sklep z elektroniką i samemu przekonać się, że w 2020 roku telewizor to przede wszystkim ekran i smukła ramka, przez co odbiornik nie zajmuje tak wiele miejsca, jak może się nam wydawać.

Reklama

A co z odpowiednią odległością od ekranu? W przypadku telewizora 40-calowego rozsądne minimum to około 1,6 metra, a w przypadku modelu 55-calowego - około 2,2 metra.

Warto jeszcze sprawdzić, czy telewizor ma podstawkę umieszczoną na środku ekranu czy dwie nóżki po bokach. Jest to istotne, aby uniknąć problemów z postawieniem telewizora na stoliku lub szafce. Oczywiście telewizor można zamontować na ścianie, jeśli tylko umożliwił to producent - odpowiednie mocowanie trzeba będzie jednak dokupić osobno.

Rozdzielczość i ekran

Na rynku znajdziemy telewizory obsługujące cztery rozdzielczości - HD (1080 na 720), Full HD (1920 na 1080 pikseli ), Ultra HD (telewizor 4K - 3840 na 2160 pikseli) i telewizory 8K (te ostatnie są najdroższe i skierowane do bardzo konkretnego grona odbiorców). Redakcja nie zaleca kupowania telewizorów HD Ready, najlepiej postawić przynajmniej na odbiornik Full HD. Jeśli planujemy korzystać z telewizora przez kolejne lata - należy wybrać telewizor 4K.

Producenci stosują trzy rodzaje wyświetlaczy: LCD (a także LCD z podświetlaniem LED), QLED (telewizory LCD nowej generacji z lepszym obrazem za sprawą technologii kropek kwantowych) i telewizory OLED (technologia organiczna oferująca bardzo dobrą reprodukcję czerni).

Zdjęcie Jakość obrazu zależy od ekranu - to bardzo istotny wybór / 123RF/PICSEL

Najtańsze odbiorniki to zwykłe telewizory LCD. Jeśli chcemy wybrać telewizor LCD, to najlepiej z podświetlaniem LED - dzięki temu rozwiązaniu otrzymamy lepszy kontrast i rozpiętość tonalną obrazów w wymagających, dynamicznych scenach. Podświetlania pozwala wyświetlać ciemniejszą czerń i jaśniejszą biel. Na szczęście większość telewizorów 4K dostępnych na rynku, nawet tych z większą przekątną ekranu, ma wyświetlacze LCD z technologią LED. Warto jednak upewnić się przez dokonaniem zakupu.

Trochę więcej zapłacimy za telewizory QLED. Jest to technologia stworzona przez Samsunga - i jak twierdzi koreańska firma - QLED stanowi kolejny etap rozwoju technologii kropki kwantowej. W nowych modelach poprawiono jasność i stabilność światła oraz rozszerzono zakres odwzorowania barw. Telewizory QLED to najlepsza z możliwych wersja telewizora ciekłokrystalicznego. Oprócz Samsunga, z technologii QLED czerpie m.in. TCL.

Najwięcej zapłacimy za telewizory OLED. Z angielskiego Organic Light-Emitting Diode to nic innego, jak dioda elektroluminescencyjna (LED) wytwarzana ze związków organicznych. Ekrany powstałe w technologii OLED wydzielają samoistne światło, dzięki czemu nie wymagają podświetlenia. W następstwie oglądający otrzymuje perfekcyjny współczynnik kontrastu (nawet 1 000 000:1) oraz idealną czerń (kolor czarny jest rzeczywiście "czarny"). Flagowce OLED-y produkuje LG, ale na rynku znajdziemy jeszcze telewizory OLED m.in. Philipsa i Sony.

Częstotliwość odświeżenia i input lag

Częstotliwość odświeżania ekranu to istotny parametr wyrażamy w Hertzach (Hz). Zwykle telewizory mają nominalne odświeżanie na poziomie 50 Hz lub 60 Hz. Dla większości widzów to powinno wystarczyć, ale jeśli planujemy podłączyć do telewizora konsolę, lepiej poszukajmy modelu z odświeżaniem na poziomie 100 Hz. Jeśli chcemy najwyższy możliwy standard odświeżania, można pomyśleć o telewizorze z odświeżaniem na poziomie 240 Hz, ale to propozycja przede wszystkim dla osób z najnowszymi konsolami i komputerami.

Zdjęcie Jeśli chcemy telewizor na kilka lat lub dłużej - warto dopłacić i kupić droższy model / 123RF/PICSEL

Drugim ważnym elementem dla osoby kupującej telewizor z myślą o grach jest "input lag". To czas, jaki upływa od podania informacji o tym, co ma się wyświetlić na ekranie telewizora, aż do momentu, gdy faktycznie treść pojawi się na ekranie. Input lag" ma istotny wpływ na wydłużenie czasu upływającego od akcji wykonanej na kontrolerach przez użytkownika (np. ruch gałką lub naciśniecie klawisza kontrolera) do wyświetlenia odpowiedniego stanu na ekranie. Można debatować na temat odpowiedniego input lagu - czym mniejszy, tym telewizor będzie droższy. Najlepiej zejść poniżej 20 ms (w tańszych modelach). Warto pamiętać, Input lag jest zależy od rozdzielczości sygnału i dodatkowych technologii (np. HDR), zatem każdy telewizor ma różne wartości input lagu, zależnie od ustawień np. w grze wideo i zastosowanych technologii.