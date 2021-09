Nowy sposób dostawy smartfonów - wystarczy 30 minut

W ciągu ostatnich lat usługi dostawcze prężnie się rozwijają. Dużą zasługę miała w tym globalna pandemia, przez którą wiele osób więcej czasu spędzało w domu. Teraz nie tylko można zamawiać za pośrednictwem poczty lub dużej firmy kurierskiej typu DPD, DHL, czy FedEx. Coraz krótszy jest też czas realizacji usługi. Jeszcze nie tak dawno na przesyłkę trzeba było czekać nawet dwa tygodnie, później tydzień, a teraz większość zleceń realizowana jest w ciągu dwóch dni.

Dostawcy rowerowi i małe firmy kurierskie nie są już żadną nowością. Małe przedmioty typu klucze lub dokumenty można przesłać do kogoś takim sposobem w bardzo krótkim czasie. Usługi nie obejmowały jednak kupna i dostarczenia drogich urządzeń. Tę niszę zamierza wypełnić firma Arive, która zajmie się dowozem drogich przedmiotów pod drzwi klienta w bardzo krótkim czasie.

Reklama

Inicjatywa Arive posłuży do kupna i przewozu drogiej technologii typu smartfon, tablet, laptop ze sklepu pod same drzwi klienta. Usługa obejmie też wiele innych dóbr, takich jak perfumy, kosmetyki, ubiór i wiele innych. Pozostaje jedynie pytanie, po co używać Arive do kupna smartfona, jeśli wielu producentów wyśle urządzenia pod wskazany adres zupełnie za darmo? Otóż wystarczy przyjrzeć się, jaki podają oni czas realizacji usługi. iPhone dojdzie do odbiorcy dopiero po dwóch dniach, a Samsung daje sobie nawet tydzień na dostarczenie urządzenia. Z Arive będzie można ten czas skrócić nawet do 30 minut.

Firma rozpoczyna swoją działalność w Monachium, jednak planuje ekspansję na całe Niemcy, a później być z jej usług będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy kontynentu.