Nowy proces wytwarzania grafenu ze śmieci

Na Uniwersytecie Rice’a opracowano nową technikę przekształcania odpadów bogatych w węgiel w grafen. Metoda ta może mieć nie tylko korzystny wpływ na środowisko, ale pozwala też szybko i tanio pozyskiwać ten rewelacyjny materiał.

Zdjęcie Grafen miał być zbawieniem dla technologii i początkiem nowej ery - nadal czekamy na tę rewolucję /123RF/PICSEL

Nowa technologia polega na podgrzewaniu odpadów do ponad 2 700 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura zrywa wiązania węglowe w odpadach, z których można następnie wytworzyć grafen i to w ciągu milisekund. Do tego rozwiązania potrzebne są odpady na bazie węgla, takie jak skórki od banana czy opony samochodowe.

Opracowana przez naukowców metoda pozwala wykorzystać śmieci, a więc jest ekologiczna. Rozwiązuje to problem wszechobecnych odpadów, które łatwo trafiają do środowiska i zanieczyszczają naszą planetę. Dotyczy to nie tylko tworzyw sztucznych, ale też zmarnowanej żywności. Powstały w ten sposób grafen można wykorzystać do różnych celów.

Warto dodać, że istniejące procesy produkcji grafenu pozwalają wytwarzać materiał o niskiej jakości lub grafen wysokiej jakości, lecz w małych ilościach. Tymczasem naukowcy z Uniwersytetu Rice’a zademonstrowali możliwość wytwarzania przyzwoitej ilości grafenu dobrej jakości w krótszym czasie i przy niższych kosztach.

Tanie i szybkie metody produkcji grafenu pozwalają na jego szersze wykorzystanie. Grafen można użyć np. do produkcji samochodów i ubrań, ale przede wszystkim w elektronice. Ten dwuwymiarowy materiał może okazać się szczególnie przydatny w smartfonach, komputerach i panelach słonecznych.