Nowy Outlook dla systemu iOS pozwoli na ignorowanie rozmów

Mamy dobrą wiadomość dla użytkowników popularnego programu pocztowego na systemie iOS. Najnowsza aktualizacja wreszcie dodaje ignorowanie wybranych konwersacji.

Zdjęcie Microsoft Outlook /123RF/PICSEL

Łańcuchy wiadomości e-mail dotyczące wielu odbiorców niejednokrotnie mogą okazać się męczące. Mowa tu o sytuacji, gdy kolejne osoby odpowiadają w formie "prześlij do wszystkich" i choć nie jesteśmy już zainteresowani treścią rozmowy, Outlook stale wysyła nam powiadomienia. Na szczęście Microsoft postanowił zaradzić temu problemowi i najnowsza wersja programu, dostępna na systemie iOS nareszcie otrzyma funkcję ignorowania takich rozmów.

Aktualizacja powinna już być aktywna, więc jeśli nie zaktualizowałeś jeszcze aplikacji Outlook na iPhone'a lub iPada, jest to idealny moment by to zrobić.