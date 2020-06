Nowy design dla samolotów pozwoli na wygodniejszy lot

Firma Zephyr Aerospace zaprezentowała nowy koncept, który zakłada inne wykorzystanie miejsca w kabinie samolotu. Dzięki temu pasażerowie będą mogli skorzystać z siedzenia piętrowego, co pozwoli także na rozłożenie foteli do płaskiej pozycji.

Zdjęcie Pomysł Zephyr Aerospace /materiały prasowe

Każda z osób, która leciała w klasie Economy przez wiele godzin zastanawiała się pewnie, jak można by poprawić komfort podróży. Na jeden z pomysłów wpadła firma Zephyr Aerospace. Zakłada on wykorzystanie piętrowego designu, który pozwoli także na rozłożenie foteli do pozycji płaskiej. Konstrukcja od Zephyr Aerospace jest kompatybilna z istniejącymi samolotami od Boeinga i Airbusa. Całość ma być przeznaczona dla osób podróżujących w klasie Economy Premium.

Konstrukcja foteli od Zephyr zapewnia nie tylko całkowicie płaską opcję leżenia w samolocie, ale również większą przestrzeń i prywatność dla osób podróżujących - bez konieczności minimalizowania dostępnych miejsc w samolocie. Cały zestaw pasuje do konfiguracji 2-4-2, co sprawia, iż będzie on uniwersalny w przypadku większości samolotów.

Zdjęcie Konfiguracja działa na zasadzie piętrowej / materiały prasowe



Szef Zephyr Aerospace zadaje pytanie: dlaczego tak trudno znaleźć niedrogi sposób, aby leżeć na płasko podczas lotu i wyspać się w podróży, która trwa kilkanaście godzin?

Sam projekt powstał poprzez inspirację jednym z autobusów, którego fotele zostały ustawione w pozycji piętrowej - pozwalały one także na bezproblemowe spanie. Dla linii lotniczych najważniejsze jest jednak to, że wykorzystanie systemu od Zephyr Aerospace zwiększa miejsce na nogi u pasażerów, ale nie zmniejsza ilości dostępnych miejsc.

Zdjęcie Pasażerowie mają więcej miejsca na nogi / materiały prasowe

Obecnie projekt od Zephyr znajduje się w fazie makiety, jeszcze przed prototypem. Firma prowadzi rozmowy z czterema dużymi liniami lotniczymi, w tym amerykańską Deltą.