Nowy CEO HTC - Yves Maitre - postawi na rozwój 5G AI oraz xR

HTC Corporation ogłosiła powołanie Yves Maitre na stanowisko prezesa HTC. o mianowany dyrektor zarządzający zamierza kontynuować rozwój Vive Reality. Pragnie też jednak nawiązać nowe partnerstwa oraz inwestować w kolejne technologie przyszłości. Dotychczasowa dyrektor zarządzająca - Cher Wang - powraca do roli przewodniczącej zarządu.

Zdjęcie Yves Maitre i Cher Wang /materiały prasowe

Yves Maitre przechodzi do HTC z Orange, jednej z największych firm telekomunikacyjnych na świecie, gdzie pełnił funkcję EVP ds. oferty konsumenckiej i partnerstw, nadzorując strategię i biznes inteligentnych rozwiązań w asortymencie Orange. Doświadczenie Yvesa obejmuje pracę z największymi markami elektroniki użytkowej na świecie, a także zarządzanie całym portfelem usług mobilnych i inteligentnych technologii. Yves Maitre był także członkiem grupy odpowiedzialnej za innowacje w Orange oraz identyfikację potencjału biznesowego nadchodzących przełomów technologicznych.

Dotychczasowa dyrektor zarządzająca HTC, Cher Wang pozostanie na stanowisku przewodniczącej zarządu firmy. Całą uwagę poświęci technologiom, które w przyszłości uzupełniają i rozwiną portfolio HTC oraz wizję Vive Reality.

"Obejmując stanowisko dyrektora zarządzającego, cztery lata temu, zrobiłam to z zamiarem transformacji firmy w dostawcę kompletnych ekosystemów i zbudowania mocnego fundamentu, pozwalającego w przyszłości rozwinąć jej skrzydła w dziedzinie 5G i xR. Dotarliśmy właśnie do idealnego momentu, aby przekazać zarządzanie HTC silnemu liderowi, który poprowadzi nas przez kolejny etap tej podróży" - powiedziała Cher Wang, przewodnicząca zarządu HTC. "Bardzo się cieszę, że to właśnie Yves przejmuje wodze; ma długą historię współpracy z naszą firmą i podziela naszą pasję do innowacji. Wierzę, że Yves Maitre jest liderem, który odkryje pełen potencjał HTC."