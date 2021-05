Nowości w Plusie - Oppo A74 5G, Mi 11 Lite 5G, router ZTE MC801A i e-hulajnoga Fiat F500-F85

Operator przygotował gorące nowości i promocje sprzętowe. Wśród propozycji znalazły się smartfony obsługujące 5G: dostępny wyłącznie w Plusie Oppo A74 5G, świeżo po polskiej premierze Xiaomi Mi 11 Lite 5G, router z obsługą 5G - ZTE MC801A, a także elektryczna hulajnoga Fiat F500-F85. Ponadto promocją „Drugi smartfon za 1 zł” zostały objęte dwa kolejne zestawy, tym razem marki Samsung.

Na wszystkich nowych klientów w wybranych abonamentach głosowych oraz internetowych czekają także dwa razy większe pakiety danych. Z dostępnej do końca maja promocji z podwojonymi pakietami danych mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi.

Wśród dostępnych trzech wariantów ofert głosowych dla klientów indywidualnych znalazły się abonamenty: za 30 zł/mies. w którym zamiast 2 GB klient otrzyma 4 GB, za 50 zł/mies., w którym zamiast 12 GB do wykorzystania będą 24 GB oraz za 60 zł/mies., gdzie pakiet 25 GB zostanie zwiększony do aż 50 GB transferu danych do wykorzystania w technologii 5G.

W ramach oferty internetowej klienci podwójne gigabajty znajdą w pakietach: za 40 zł/mies., gdzie zamiast 45 GB do wykorzystania otrzymają 90 GB, za 50 zł/mies., gdzie zamiast 60 GB do wykorzystania będzie 120 GB oraz za 70 zł/mies., gdzie zamiast 100 GB klienci otrzymają aż 200 GB. Podwojone pakiety dostępne są również w ofercie dla przedsiębiorców.

Klienci, którzy zdecydują się na najnowszą technologię 5G mają również do wyboru dwa abonamenty: 500 GB za 100 zł i 1000 GB za 200 GB.

Przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S20 FE 5G lub Samsung Galaxy A52 5G na raty z ofertą abonamentową klienci mogą dobrać drugi smartfon Samsung Galaxy A02s za 1 zł.

Samsung Galaxy S20 FE 5G dostępny jest za 2 zł na start i np. 36 rat po 89 zł za sprzęt, a Samsung Galaxy A52 5G można nabyć za 2 zł na start i np. 36 rat po 53 zł za sprzęt. Z promocji mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

Oppo A74 5G

Zdjęcie Oppo A74 5G / materiały prasowe

Cena Oppo A74 5G w Plusie przy abonamencie 60 zł/mies. to 1 zł na start i 36 rat po 31 zł/mies. za sprzęt.

OPPO A74 5G to najnowszy smartfon obsługujący technologię 5G. Urządzenie pozwala cieszyć się pełną możliwością ultra-szybkiego internetu dzięki najnowszemu procesorowi Qualcomm Snapdragon 480 5G. Poczwórny aparat AI 48 MP pozwala robić wyraźne zdjęcia i filmy. Dodatkowe funkcje fotograficzne oparte na sztucznej inteligencji, jak Upiększanie AI, czy Upiększanie scenerii AI zapewniają najwyższą jakość obrazu. Smartfon zasila pojemna bateria 5000 mAh. Dodatkowo ładowanie o mocy 18W gwarantuje, że czas potrzebny na pełne ładowanie skróci się o połowę. OPPO A74 5G pracuje na intuicyjnym systemie operacyjnym ColorOS 11.1, bazującym na Android 11. Wyposażony jest w ekran o przekątnej 6,5", który odświeża się z bardzo dużą częstotliwością 90Hz.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości matrycy LCD o rozdzielczości 2400 × 1080, zapewnia gamę kolorów oraz żywe i realistyczne barwy. Dzięki 6 GB pamięci ROM smartfon będzie działał bardzo płynnie, natomiast 128 GB pamięci RAM pomieści dużą liczbę zdjęć filmów oraz aplikacji. OPPO A74 5G dostępny jest w dwóch kolorach: fioletowo-niebieskim oraz klasycznym czarnym, ze srebrzystym połyskiem.

Mi 11 Lite 5G

Zdjęcie Mi 11 Lite 5G / materiały prasowe

Cena Xiaomi Mi 11 Lite 5G w Plusie przy abonamencie 60 zł/mies. to 1 zł na start i 36 rat po 53 zł/mies. za sprzęt.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G posiada w sobie wszystkie zalety flagowca, które zostały zamknięte w lekkiej i stylowej, a zarazem eleganckiej obudowie. 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay z obsługą 10-bitowego standardu TrueColor, wyświetla 1,07 miliarda kolorów (64 razy więcej niż ten zastosowany w smartfonach poprzedniej generacji) oraz wykorzystuje HDR10+. Oznacza to płynniejszą gradację kolorów, mniejsze zniekształcenia (np. banding) oraz dynamiczny obraz z ostrzejszym kontrastem. Smartfon posiada głośniki stereo i certyfikat Hi-Res Audio, dzięki czemu dźwięki są głośne i naturalne.

Mi 11 Lite 5G to pierwsze na świecie urządzenie z procesorem Qualcomm Snapdragon 780G 5G, za którego chłodzenie odpowiada system LiquidCool. Baterię o pojemności 4250 mAh można szybko ładować za pomocą dołączonej ładowarki 33 W. Mi 11 Lite 5G ma jeden z najlepszych w swojej klasie aparatów. Potrójny aparat tylny to: główny 64 MP z sensorem o rozmiarze 1/1.97 cala, ultraszerokokątny 8 MP oraz telemakro 5 MP.

Router ZTE MC801A

Zdjęcie Router ZTE MC801A / materiały prasowe

Cena routera ZTE MC801A w Plusie to 1 zł na start i 36 rat po 50 zł/mies. za sprzęt.

Najnowszy router ZTE MC801A umożliwi transmisję danych w najnowszej technologii 5G NSA oraz 5G SA. Dzięki dwuzakresowej technologii Wi-Fi 802.11 ax do urządzenia może się podłączyć 30 użytkowników, a poprzez dwa szybkie porty Giga LAN za pomocą złącza RJ45 - np. komputer lub SmartTV. Router ZTE MC801A swoim wyglądem idealnie wpasuje się do każdego wnętrza, a innowacyjna funkcja chłodzenia pasywnego sprawia, że pracuje on stabilnie i cicho.

Hulajnoga elektryczna Fiat F500-F85





Zdjęcie Fiat F500-F85 / materiały prasowe

Cena hulajnogi Fiat F500-F85 w Plusie to 1 zł na start i 36 rat po 49 zł/mies. za sprzęt.

Napędzana silnikiem elektrycznym hulajnoga Fiat F500-F85 umożliwi szybkie przemieszczanie się w zatłoczonej, miejskiej przestrzeni. Duże, 8.5-calowe pompowane koła, ręczny hamulec tarczowy z sygnalizacją hamowania, wyświetlacz i marka FIAT 500 to tylko niektóre cechy wyróżniające ją na tle innych tego typu urządzeń. Hulajnoga elektryczna Fiat F500-F85 posiada wydajny akumulator 7.5 Ah i jest napędzana silnikiem o mocy 350 W. Na pełnym naładowaniu baterii pokona dystans do 20 km rozpędzając się nawet do 25 km/h w trybie sportowym i 15 km/h w trybie normalnym.

Pojazd waży zaledwie 13,8 kg, co sprawia, że jest bardzo wygodny w transporcie. Dzięki prostemu systemowi składania łatwo można go złożyć i np. schować do bagażnika. Jej dopuszczalne obciążenie to aż 140 kg, a minimalne - 30 kg.