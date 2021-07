MosaicLoader to niedawno odkryte zagrożenie, które już teraz stanowi nie lada problem dla użytkowników internetu. Złośliwy kod, najczęściej ukryty w reklamach, może nie tylko wykradać hasła nieświadomych internautów, ale nawet zdalnie instalować koparki kryptowalut oraz trojany na ich komputerach. Wirus, nastawiony przede wszystkim na szybką ekspansję, ma już na swoim koncie ofiary na całym świecie.

Badacze bezpieczeństwa z firmy Bitdefender zauważyli, że złośliwe oprogramowanie może korzystać z kodu Glupteba - specjalnie zaprojektowanego malware’a, który tworzy furtki oraz tylne wejścia do systemów komputerowych. Tak powstałe luki, można następnie wykorzystać do kradzieży poufnych informacji, haseł, danych oraz numerów kont.

W przeciwieństwie do wielu form złośliwego oprogramowania, które są rozpowszechniane poprzez ataki typu phishing lub niezałatane luki w oprogramowaniu, MosaicLoader jest dostarczany ofiarom za pośrednictwem reklam. Linki do wirusa, są najczęściej poukrywane w wynikach wyszukiwania. Co gorsza - pełne zautomatyzowanie procesu wyświetlania reklam, może oznaczać, że nikt - poza samym atakującymi - nie wie, które reklamy zostały zainfekowane.

