Ślepota barw to zaburzenie polegające na niezdolności do spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami. Wszystko wskazuje, że powstały soczewki, które w dużym stopniu pozwolą zniwelować to zjawisko.

Zdjęcie Soczewki pomogą na ślepotę barw /123RF/PICSEL

Wbrew pozorom rozwiązanie to nie jest tak innowacyjne jak można by się spodziewać. Od lat na rynku istnieją bowiem specjalne okulary medyczne, które dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów potrafią przybliżyć chorującym, paletę realnych barw.

Reklama

Projekt soczewek wydaje się jednak bardziej zaawansowany technologicznie, a jego wdrożenie wymaga od naukowców szalenie precyzyjnej pracy. Badacze opracowujący to rozwiązanie skupiają się bowiem na samej powierzchni soczewek. Ta została wykonana w technologii znanej jako "metasurface", co dzięki ingerencji w nanometryczną strukturę ma pozwolić na personalizację i ręczne skorygowania deuteranomali.

Wszystko jest wciąż w fazie testów klinicznych i zapewne minie jeszcze sporo czasu nim odpowiednie produkty trafią na rynek.